Meghalt A korona színésze

Stephen Greif 1944-ben született Sawbridgeworth településén, Angliában. Fiatalkorában először sportteljesítményei miatt tűnt ki. Bajnok volt atlétikában és úszásban, több ízben képviselte iskoláját is versenyeken. Kezdetben színházi előadásokban bizonyított, a Royal Academy of Dramatic Arts tiszteletbeli diákjaként végzett.

Több filmben és sorozatban is megjelent. Életműve olyan alkotásokat foglal magában, mint A néma szemtanú, az 1977-es A kincses sziget, a Blake's 7, a Casanova, vagy A korona. Halálát ügynöksége, a Michelle Braidman Associates közölte, melyről a The Guardian számolt be.

Nagy sajnálattal tudatjuk, hogy egyik rendkívüli kliensünk, Stephen Greif meghalt. Hosszú karrierje alatt számos szerepet formált meg a képernyőn és a színpadon egyaránt, olyan helyeken, mint a National Thetre, az RSC és a West End. Nagyon hiányzik majd, együtt érzünk családjával és barátaival

– áll a közleményben. A színész 78 éves volt.

(Borítókép: Stephen Greif. Fotó: Disney General Entertainment Content / Getty Images)