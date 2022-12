Tíz évet kellett várni, hogy Fenyő Miklós ezt újra megtegye

A Made in Hungária ősbemutatóját 2001. szeptember 29-én tartották a József Attila Színházban, Jerry Lee Lewis szerepét Fenyő Miklós alakította. A produkció sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint tíz éven keresztül volt látható. 2009-ben a musicalből zenés filmvígjáték is készült. A legendás musicalt a színház fiatal művészeinek közreműködésével 2022. október 1-jén mutatták be.

Idén szilveszterkor rendhagyó módon Fenyő Miklóst is láthatják a nézők a színpadon a Made in Hungária című darabban, kétszer is. December 31-én két előadás erejéig extra produkcióval készült a musical – adta hírül a színház. A különleges estén szerepet vállalt a darabban Fenyő Miklós mellett Lengyel Ferenc, a musical rendezője és Gyulai Júlia, az előadás koreográfusa is.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szilveszteri dupla előadásra már minden jegy elkelt. Akik lemaradnak, azoknak kárpótlást nyújthat az alábbi videó, amelyben megtekinthetik Fenyő Miklós és a József Attila Színház társulatának újévi köszöntőjét.