Átlépte az egymilliárd dollárt az Avatar 2 bevétele

Tizennégy nap. Ennyire volt szüksége az Avatar 2-nek, hogy belépjen abba a szűkös csoportba, amely az egymilliárdos bevétel felett hozó művek aprócska gyülekezete. Bár az évben ez a leggyorsabban csúcsra jutó alkotás, még sokat kell menetelnie, hogy nagy múltú elődjét letaszítsa a trónról, amely közel hárommilliárdos összbevételével a valaha volt legjobban kereső alkotás volt.

Bár az eredeti műnek majdhogynem húsz nap kellett az egymilliárdos küszöb megugrására, 2009-ben az volt az egyetlen olyan mozisiker, amely erre képes volt, szemben a 2022-es évvel, mikor az Avatar 2-vel együtt három film is megcsinálta ezt a bravúrt – név szerint a Top Gun: Maverick, amelynek egy hónap kellett, valamint a Jurassic World Dominion,

amely közel négy hónapig menetelt T-Rex-léptekkel a célig.

Messze még a cél

A Variety beszámolója alapján a legutóbbi film, amely megelőzte a pénzgyűjtésben az új kék emberes mozit, a Spider-Man: No-Way Home volt, melynek 12 napra volt szüksége a kilencedik nullához, míg 2019-ben olyannyira virágzott a filmgyártás, hogy összesen kilenc film is megugrotta a milliárdos lécet.

Persze minden szép szám ellenére még ez a bevételi szint is kevés. James Cameron saját becslése szerint a 350 millió dollárból forgatott filmnek közel kétmilliárdot kellene betermelnie a kasszába, hogy visszahozza minden költségét, és nullán legyenek. Ezzel a szakértők némiképp vitatkoznak, szerintük a valódi érték közelebb áll a másfél milliárdhoz. James Cameron mindazonáltal bizakodó lehet, hiszen, ahogy a múltban is kiderült, ha a filmgyártáson túl még valamit ki kell emelni, amihez ért a Titanic és a Terminator atyja, az a marketing – amelyre most is több mint százmilliót költött,

hiszen a top három legjobban eladott filmből kettőt is az ő neve fémjelez.

Másik oldalon szintén nagy felelősség nyomja az Avatar 2 vállát, hiszen Cameron már be is jelentette a filmsorozat következő három részét 2024, 2026 és 2028-as dátummal, aminek kellőképpen meg kell ágyaznia a visszatérő műnek, hogy a sorozat beválthassa a hozzá fűzött reményeket.