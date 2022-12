Meghalt a Cannibal Holocaust rendezője

83 éves korában meghalt Ruggero Deodato, a Cannibal Holocaust című, 1980-ban készült hírhedt horrorfilm rendezője – írja a The Guardian. Deodato hosszú filmes karriert futott be, és több műfajban is tevékenykedett, de a legismertebb hátborzongató horrorfilmje marad , amelyet több országban betiltottak, és

még bíróság elé is állították színészei meggyilkolásáért.

A Cannibal Holocaust volt a found footage elnevezésű, áldokumentumfilm műfajának úttörője. A történet szerint egy amerikai filmes stáb az Amazonas dzsungelében tett expedíciójáról származó felvételekből készült az alkotás. A film hírhedt lett az állatok elleni erőszakról – többek között a majmok és egy ormányos medve megöléséről –, valamint a szélsőséges erőszak és kínzások ábrázolásáról. A filmet a híres rendező, Sergio Leone méltatta, de figyelmeztette Deodatót, hogy készüljön fel, mert kemény reakciókkal kell majd szembenéznie.

Börtön és bírság

Ez így is lett, alig két héttel az olaszországi bemutató után a filmet a helyi bírák lefoglalták, Deodatót pedig obszcenitással és gyilkossággal vádolták meg, miután egy cikk azt állította, hogy a filmben szereplő néhány haláleset valós. A gyilkossági vádakat ejtették, miután Deodato bemutatta a bíróságon az állítólagosan halott színészeket, de őt és a film támogatóit elítélték állatkínzásért. Az ítéletet 1984-ben hatályon kívül helyezték.

Az Egyesült Királyságban kezdetben feketelistára került. Miután 1982-ben videón megjelent, az 1984-es Video Recordings Act után gyakorlatilag betiltották. Végül megkapta a tanúsítványt, és 2001-ben öt perc vágással megjelent, majd 2011-ben újra kiadták, egy 15 másodperces állathaláljelenet kivételével minden vágást visszafordítva.

Deodato 2011-ben a The Guardiannek nyilatkozva megvédte az állatkínzó jeleneteket.

Fiatalkoromban sok időt töltöttem vidéken, állatok közelében nőttem fel, ezért gyakran láttam a haláluk pillanatát (…) Az állatok halála, bár elviselhetetlen – különösen a mai városi gondolkodásmódban –, mindig azért történt, hogy a film szereplőit vagy a stábot etessék mind a történetben, mind a valóságban.

Deodato azt is elmondta a The Guardiannek, hogy a filmet a hetvenes évekbeli olasz terrorizmus eseményei ihlették.

Ez a Vörös Brigádok ideje volt. Minden este a tévében brutális képeket láttunk arról, ahogy embereket ölnek vagy csonkítanak meg. Nemcsak gyilkosságok, hanem koholt hírek is. Fokozták a szenzációhajhászását, csak hogy kellően sokkolják az embereket.

A dél-olaszországi Potenza városában született Deodato a hatvanas években rendezőasszisztensként dolgozott egy sor olasz filmben, köztük Sergio Corbucci kultikus westernjében, a Djangóban és a Ringo and His Golden Pistolban. Ezután önálló rendező lett, vígjátékokat, bűnügyi filmeket és musicaleket készített. Dolgozott közösen Bud Spencerrel az Atyai pofonosztóban, valamint az ő nevéhez fűződik az 1976-os Live Like a Cop, Die Like a Man című zsaruthriller, az 1977-es Last Cannibal World című horrorfilm és a Cannibal Holocaust.

Utóbbi hírnevét követően Deodato egy újabb keményebb filmmel, a The House on the Edge of the Park című kínzós thrillerrel folytatta, amelyet Wes Craven Last House on the Left című filmje ihletett. Ezután olyan filmek következtek, mint a Body Count című slasher, amelyben a veterán amerikai színész, Charles Napier szerepelt, és a The Washing Machine című erotikus horror.

Ruggero Deodato 2007-ben a Hostel 2 című amerikai horrorban is feltűnt egy cameoszerepben, ahol egy kannibált alakított. Legutóbb a 2019-es Deathcember című antológiafilmben kapott szerepet. A rendező 83 éves volt.

(Borítókép: Ruggero Deodato 2008. január 27-én. Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP)