Varangyok, rovarok, karate: hírességek híresen furcsa hobbijai

A hírességek többségének az élete folytonos munka és utazás, mégis a szabadidejükben ők is szeretik olyan nem mindennapi dolgokkal szórakoztatni magukat, amik első látásra kellően elütnek a róluk alkotott képtől. Hogy kit, mi visz rá egy-egy ilyen fura szokás elkezdésére, az sokszor rejtély marad, de már maguk a szenvedélyek listába szedése is elég ahhoz, hogy néhol a saját állunkat keressük a padlón.

Hajak, kések, babák

Katy Perry

A kedves, lendületes Katy Perry egy igazán átlagos lánynak tűnik, az abszolút nem átlagos szakmai pályájától eltekintve. Ezt egészen addig tartjuk is, amíg ki nem derül, hogy a toplistás énekes szórakozásból más hírességek haját gyűjti. Ennek köszönhetően tart otthon kolleginái, Taylor Swift és Miley Cyrus hajkoronájából is egy-egy tincset.

Angelina Jolie

Kedvenc Tomb Raiderünk sem egyszerű eset, bár az ő gyűjteményezési szenvedélye már kevéssé tinilányos forma, amire maga Lara Croft is elismerően bólogatna. Még édesanyja ültette el benne az érdeklődést, amiből később kialakult a szenvedély, miszerint Jolie különleges kések és tőrök után kutat szabadidejében. Ezt a hobbit fiának Maddoxnak is továbbadta, aki már maga is rendelkezik néhány gyűjtői darabbal. 2008-ban a W magazinnak arról mesélt, hogy sokszor beszél a fiával arról, mennyire fontos másokat, a szeretteiket megvédeni,

valamint a szamuráj kultúra is visszatérő téma közöttük.

Johnny Depp

Mindenki jól tudja, hogy Johnny Depp egyik legérdekesebb szakmai tulajdonsága, hogy számtalan különféle karakter bőrében láthattuk már törekvő újságírótól, idétlen kalózon át egészen gyilkos borbélyig. Az átszellemülés kérdését tekintve minden színész máshogy készül fel egy-egy különleges karakterre. Depp erre egy speciális módszert alkalmaz, melyhez köze van nem kevés Barbie- és játékbabának. A Ranker elmondása szerint a színész ezzel készül fel különféle megformálandó személyiségekre, valamint a kezdetben ez segítette abban is, hogy a gyermekeivel közösen játszhasson. A saját maga által alakított karaktereken kívül Deppnél akadnak High School Musical, Beyoncé, Paris Hilton és Marilyn Monroe figurák is.

Galambok, békák, rovarok

Mike Tyson

Bokszolói karrierje után több filmben is feltűnt a híres, tetovált arcú sportlegenda, de kevesen tudják, hogy a bokszon kívül egy másik sportnak is szívesen adózott szabadidejében, ami nem más, mint a versenyszerű galambreptetés. Tyson madárkáival több ízben indult megmérettetéseken, és a „baddest men on the planet” örülne, ha ez a sport elterjedne a fiatalabb generáció körében is.

Paris Hilton

A szőke valóságshow sztár esetében mindenki arra gondolna, hogy valami finom, elegáns, vagy kecses szabadidős tevékenység ejtette rabul őt, de máris megfordul velünk a világ, mikor kiderül, hogy nem csupán, hogy egyik jelző sem illik az ő kedvenc hobbijára, hanem egy olyan dologgal üti el üresebb napjait, amit valószínűleg elég kevesen csinálnak rajta kívül a bolygón. Ez a valami pedig a békavadászat. Amikor csak teheti, gumicsizmát húz, és kimegy a birtoka ingoványosabb részeire,

ahol vödörszámra fogja az ugrándozó teremtményeket, melyeket végül szabadon enged, hogy legközelebb is levadászhassa őket.

Másik oldalról érdemes megjegyezni, hogy a béka sportvadászaton túl szenvedélyesen gyűjti az antik rádiókat, amiket nem csupán megvásárol itt-ott, hanem saját maga fel is újít.

Claudia Schiffer

Hiába a modellek reflektorvilága, egy fura hobbi jobban leír egy embert, mint bármilyen sztárfotó. Hogy Schiffer milyen fura szenvedélynek hódol? Dobpergés... rovarokat gyűjt. Igen, a szőke címlapmodell gyerekkora óta él-hal a rovarok világáért. bár kezdetben csupán pókokat kezdett felsorakoztatni otthon, idővel a hazai tárlat kibővült mindenféle és fajta ízeltlábúval, melyet egy könyvtárnyi, rovarokkal foglalkozó szakenciklopédia gyűjtemény támogat.

Vívás, ejtőernyőzés, karate

Will Smith

Kedvenc, Oscar-díjas pofonosztónknak akad két kebel cimborája, név szerint Tom Cruise és David Beckham. Bár mind a hárman elég sűrű időbeosztással rendelkeznek, ami gátolja a közös kiruccanásokat, szerettek volna találni valamit, ahol összeköthetik a kellemest a hasznossal. A Daily Mail-nek adott interjúban Will Smith elmeséli, hogy az idő hiányát tekintve azt vetette fel barátainak, edzenek közösen. Tom Cruisenak van egy terme, ahol időről-időre összegyűlnek, tőrt rántanak, és vívással tartják karban magukat.

Nicole Kidman

A színésznő játszási tehetsége felől sosem volt kétsége senkinek, legyen az frappáns szerető, emlékezetkiesésben szenvedő feleség, vagy olyan fő gonosz, akinek a tekintete hideg, mint a sarkvidéki jég. Nicole Kidmanben mindig is volt valami elérhetetlenség, amit szemlátomást ő is érez. A földhözragadtság gondolata nem neki való, ahogy azt a The Telegraphnak is elmondta, ezért időről időre gépre száll, és ejtőernyőzni megy, mivel ez

a legközelebbi dolog a repüléshez.

Bob Barker

A televíziós műsorvezető, akit párszor már filmvásznon is láthattunk nem az a fajta, akivel az ember szívesen kikezd. Mikor egy Adam Sandler komédiában, amit nem nevezünk nevén, lepofozza a színészt, az nem csupán egy jó koreográfia. Barker a sport világában a harcművészetek nagy rajongója, közülük is a karate, mely legközelebb áll hozzá. A The Price Is Right ex-házigazdája azon túl, hogy fekete öves mester, nem kisebb hírességtől tanulta a harcművészetet, mint magától, a pörgőrúgások urától, Chuck Norristól.

Superman, Star Trek, World of Warcraft

Nicolas Cage

Nicolas Cage Supetman iránti addikciója, már-már közismert, mely anno akkora méreteket öltött, hogy a színész egyszer majdnem mozivászonra került, mint Clark Kent. A produkció, mely Tim Burton kezei között indult volna virágzásnak, már csírájában elhalt, így a későbbi szellemlovas nem kaphatott többet, mint egy jelmezes próbafotózást. Cage sosem válhatott a Kripton bolygó szülöttévé nagyon nagy sajnálatunkra, így számára csupán a képregényhős logójával fémjelzett összes létező holmi maradt.

Rosario Dawson

Sötét zsaruk, Mandalorian, Daredevil és a Sin City, csak hogy néhányat említsünk a színésznő bluckbuster listájából. Ha ezek után nem győztünk meg mindenkit arról, hogy Dawson odavan a képregény-adaptációkért és a sci-fi világáért, akkor talán a Star Trek iránti szenvedélye elég meggyőző lesz majd. Azon túl, hogy a sorozat minden apró részletét ismeri és klingon nyelven is beszél, rendszeres látogatója a Comic-Conoknak, mindezt pusztán kedvtelésből.

Mila Kunis, Henry Cavill

Ki más maradhatna zárásnak, mint kedvenc World of Warcraft rajongóink. Mila Kunisról már régóta tudni lehetett, hogy imádja a videójátékokat és egyik világi kedvence a Blizzard zászlóshajója. Több-kevesebb sikerrel ismerőseit és barátait is igyekezett bevonni ebbe a szenvedélyébe, de az igazi kérdés, hogy vajon Henry Cavillel vettek-e már részt közösen ostromban, vagy vadásztak-e kincsekre katakombák mélyén.

A színész, akit viccesen a „king of the nerds” címmel szoktak illetni, megannyi videójáték hatalmas szerelmese. Ő az, aki bizonyságot adott arról, hogy a 25. Witcher végigjátszás után az emberből valóban Ríviai Geralt lehet, képregény szerelemből viselhet valaki Superman köpenyt és a Warhammer sorozatot is életre lehet kelteni, csak mert imádja az ember.

(Borítókép: Angelina Jolie 2019. október 9-én. Fotó: Tim P. Whitby / Getty Images)