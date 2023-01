Így került az isteni szivárvány Lemberg felé

Philippe Sand Kelet-nyugati utca című könyvét még 2016-ban adták ki, de ma is aktuális, hiszen ugyanazokra a bűnökre vagyunk képesek. Abban is csak bízni lehet, hogy végül mindenki meg tud valahogy békélni. Az emberiesség elleni bűncselekményeket nem lehet összekeverni a népirtással. Ezt a jog uralma megköveteli, mint ahogy azt is, hogy bármennyire is fájdalmasan hangzik, de a bűnös attól bűnös, hogy ítéletet hirdettek felette. Ez az élhető együttélésünk alapfeltétele. A könyv a Park Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

A Kelet-nyugati utca című könyv a felfoghatatlan holokausztot igyekszik felfoghatóvá tenni. Nem magasztal, nem kárhoztat, csupán leír, mint a jogtudomány. Nem minősíti a minősíthetetlent, a realista irányzat magas iskolája. Ez a családregény a jognak egy kritikus ponton történő változását mutatja be két jogász karrierjén keresztül. Philippe Sands könyvét 2016-ban adták ki Magyarországon, és az ukrán képeket látva sajnos le kellett porolni.

Philippe Sand az emberiesség elleni bűncselekmény és a népirtás jogi fogalmak születését mutatja be az olvasónak. Ezek pedig a holokauszt alatt párhuzamosan csúcsosodtak ki, amikor ipari méreteket öltött ez a két bűncselekmény. A nürnbergi perben már tudták is alkalmazni. Philippe Sands családjának története ennek a két fogalomnak a születését fonja körül. A történet súlyát növeli, hogy Sands elismert nemzetközi jogász, és a holokausz ugyanúgy megtépázta a családját, mint a két fogalmat megalkotó jogtudós életét.

Így rajzolt Isten szivárványt

Mint egy jó jogász, úgy figyelt ebben a könyvben minden részletre. Ez nem csak az íróra igaz, hanem a műfordítóra is. A szerkesztő azonnal kiemel egy fontos tényezőt: az emberiség elleni bűncselekmény megnevezése magyarul hibás. Egyszerűen rosszul használja a közbeszéd, hiszen ez igazából az emberiesség elleni vétket jelenti, tehát a sértettet az emberi mivoltjától fosztották meg és nem az emberiség ellen követtek el bűncselekményt. Ez nagyon fontos lényegi különbség.

A másik egyáltalán nem elhanyagolható kérdés, amelyet Sands külön hangsúlyoz, hogy hogyan is nevezzük azt a térséget, ahova a történelem évtizedeken keresztül a létező és elképzelhetetlen minden egyes mocskát odahordta. Lembergnek számtalan neve volt, és az összes nagyhatalom, aki a múlt században arra járt, két dolgot biztosan tett: tömegmészárlást rendezett és ha volt ideje, átnevezte a várost – a magyar nyelvű közérthetőség miatt e cikk írása során folyamatosan a Lemberg kifejezést fogjuk használni.

1914 és 1945 alatt nyolcszor cserélt gazdát a település, amelynek összesen annyi bűne van, hogy a kultúrák találkozásánál fekszik, az itt élő etnikumok egyszerűen beékelődtek római katolikusok és keleti ortodox civilizációk találkozása közé.

A könyv története egy háromszálon futó családregény, amely már néha dektektív könyveket idéz. Két olyan jogász életét mutatja be, akik talán a legkiemlekedőbb hatást gyakorloták a nemzetközi jogalkotásra. Mindketten Lemberg környékéről százmaznak, és az talán nem is véletlen, hogy a könyvben taglalt jogi fogalmakat innen származó emberek találták ki. Az iró családjának a II. világháborús útját is végigi követhetjük, amely szintén ebben a térségben kezdődött.

Amikor a könyvben bemutatásra kerül a két központi jogi fogalom, rögtön látszik a különbség a népirtás és az emberiesség elleni bűncselekmények között. Az egyik az egyén, a másik egy társadalmi kisebbség, közösség védelmét szolgálja. A népirtás esetén a népcsoport elleni indítékot kell bizonyítani – tehát azt kell igazolni, hogy egy népcsoportot teljesen el akartak tünteni a föld felszínéről. Az gondolhatnánk, hogy nincs értelme ilyen jogi definíciókon vitatkozni, tépelődni, veszekedni, hiszen ezekért azonnal halálbüntetés jár és a lényegen nem változtat: a legkegyetlenebb bűncselekmények ezek.

Ugyanakkor az, hogy kitaláltuk a jog uralmát az emberi mivoltunk bizonyítékai, hiszen képesek vagyunk megalkotni ezeket a fogalmakat. Képesek vagyunk egy kollektív erkölcsi minimumra.

Ezek a garanciák arra, hogy van egy olyan jogi norma, amely igyekszik az embereket embernek tartani embertelen helyzetekben is, néha több és számtalanszor kevesebb sikerrel.

Hersch Lauterpacht az egyén oldaláról közelíti meg a tömegmészárlást, így ő alkotja meg a világon elsőként az emberiesség elleni bűncselekmény fogalmát. Lauterpacht úgy fogalmaz, hogy „minden jog végső egysége az individuális emberi lény”, míg Rafael Lemkin szerint a kollektíva a lényeg, a csoport. Szerinte a zsidók, a cigányok, az ukránok és az oroszok elleni mészárlás elsősorban egy népcsoport elleni bűntény. A 20. század első felében az emberek annyira kivetkőztek az emberi mivoltukból, hogy a jogrendszernek ezzel fejlődnie kellett. Ezért kellett valami egyetemes normát találni. Ez a legkisebb egység pedig az emberi mivolt védelme volt.

Mindkét főszereplő élete jelentős részét azon a lembergi környéken élte, ahol a történelem elsőként mutatta meg az emberiség legkegyetlenebb arcát, ők ketten ezt első kézből látták. De azzal, hogy ez idő alatt megalkották ezt a két fogalmat, általuk került egyúttal az isteni szivárvány Lemberg felé.

A nürnbergi per fontossága

Ennek a két embernek közvetlen főszerep adatott meg abban, hogy a második világégés után több mint húsz nácit állítottak bíróság elé. A könyvben külön szerepet kap Hans Frank, a megszállt lengyel területek és a térségben felállított négy koncentrációs tábor főkormányzója és vezetője.

Hans Frank bűnei A naplója által lettek bizonyítva: A tömeggyilkosságok rendszeresek voltak az irányítása alatt.

Igen, még le is írta szó szerint így: „nem lőhetjük le egyszerűen ezt a három és fél millió zsidót, nem is mérgezhetjük meg őket. De tovább folytathatjuk azokkal a szükséges lépésekkel, melyek így vagy úgy elvezetnek a sikeres elpusztításukhoz”. A beszámolók szerint a nürnbergi perben Hans Frank megbánást mutatott a tetteiért.

1946. október 1-jén háborús és emberiség elleni bűncselekményekben bűnösnek találták, és akasztás általi halálra ítélték. Egy újságíró így számolt be erről: „Hans Frank volt a következő a halál díszszemléjén. Ő volt az egyetlen az elítéltek közül, aki arcán mosollyal lépett be a kamrába. Bár ideges volt, és gyakran nyelt nagyokat, ez az ember, aki letartóztatása után áttért a római katolikus vallásra, megkönnyebbültnek látszott a gondolattól, hogy vezekelhet gonosz tetteiért.”

Az emberiség történetében először vontak felelősségre egy állam vezetőit nemzetközi bíróság előtt emberiesség és népirtás vádjával.

A halálra ítélt nácik listája az alábbi: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart, Julius Streicher, valamint Martin Bormann, akit ekkora még nem nyilvánítottak halottnak. Az ítéleteket John C. Woods amerikai főtörzsőrmester hajtotta végre. Rudolf Hesst a szovjetek halálbüntetéssel sújtották, végül a nyugati országok bírái ezt életfogytig tartó szabadságvesztésre enyhítették.

Mind az emberiesség elleni bűncselekménynek, mind a népirtásnak megvannak azok a sajátosságai, hogy egyszerre az elkövetőt és a sértettet is megfosztja emberi mivoltjától. A különbség csupán annyi, hogy az előbbi önszántából dönt így, az utóbbit pedig viszik. Ugyanaz a nap fehéríti a vásznat és barnítja a téglát.

Hemingway-nek igaza volt: az embert le lehet győzni, kamrákba lehet terelni, el lehet tőle venni mindent, agyon lehet lőni, ki lehet végezni a szeme láttára akár az egész családját, de elpusztítani nem lehet. És ahhoz, hogy ez így is maradjon szükség van Lauterpacht és Lemkin fogalmaira és azok megfelelő használatára. A második világháború során összesen 73 millió katona, civil és további 6 millió zsidó ember vesztette életét, emberi kéz által. Ám amellett, hogy örök tanúbizonyságot állított annak, hogy mire is képes az ember, azt is bizonyította, hogy még önmaga által sem elpusztítható.

