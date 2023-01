Meghalt Fay Weldon dráma- és forgatókönyvíró

Az írónő több mint 50 művet írt, köztük a The Cloning of Joanna May és a The Life and Loves of a She-Devil című köteteket. A fia megerősítette a halálhírét a The Guardiannek.

Fay Weldon 1931-ben született West Midlands megyében. Miután a külügyminisztériumban dolgozott hivatalnokként, a reklámszakmában helyezkedett el, és az Ogilvy, Benson & Mather reklámcég vezetője lett.

Az 1960-as években tévéfilmekhez kezdett írni. Első regénye, a The Fat Woman's Joke – egy tévéjáték regényes feldolgozása – 1967-ben jelent meg.

Fay Weldon 1971-ben írta az Upstairs, Downstairs című sikeres osztálykomédia legelső epizódját, amelyért elnyerte a Writer's Guild díját a legjobb brit tévésorozat forgatókönyvéért.

További képernyőre szánt munkái között szerepelt a Büszkeség és balítélet 1980-as BBC-adaptációjának forgatókönyve.

Hatodik regényéért, az 1977-es Praxisért Booker-díjra jelölték, de végül alulmaradt Penelope Fitzgeralddal szemben. („Egy jobb, de kevésbé nyíltan feminista író” – ahogy Weldon később megjegyezte.)

Leghíresebb művét, a The Life and Loves of a She-Devil (Egy nőstényördög élete és szerelmei) című regényét csak 1983-ban adta ki. A regényből később (1986-ban) BBC-sorozat, majd 1989-ben a Nőstényördög című hollywoodi film készült.

