Kilencvenkét éves minden idők legnagyobb mellékszereplője

Mint a hollywoodi színészek legjobbjai, ő is színpadon kezdte a pályát. A hatvanas évek második felében már nagy sikereket aratott első vonalas Broadway-előadásokban is. Ezzel nem igazán követte a családi hagyományokat, mivel édesapja tizenhat éves korában már haditengerésznek tanult, és admirálisként vonult nyugdíjba, édesanyja pedig egyenesen a legendás Lee tábornok leszármazottja volt.

Robert ezzel szemben leginkább színész akart lenni. Nem érdekelte a katonaság, bevonult ugyan, de egy év után közlegényként szerelt le. A fegyveres vizsgákon épp csak átcsúszott, viszont amatőr színházi előadásokban igen aktívan vett részt egyenruhás korában is.

Beajánlották Coppolához

Leszerelése után New Yorkban vágott neki komolyan a színészmesterségnek. A színitanodában Gene Hackman, Dustin Hoffman és James Caan volt az osztálytársa. Dustin Hoffmannal közösen béreltek lakást, Caan pedig később beajánlotta Coppolához. Kiváló előadásokban játszott, egyre fontosabb rendezőkkel dolgozott, aztán jött az első nagy filmes lehetőség – a Harper Lee Pulitzer-díjas regényéből készült Ne bántsátok a feketerigót című Alan J. Pakula-filmben, amelyben Gregory Peck játszotta a főszerepet.

Ezután számos televíziós produkcióban, főleg krimikben tűnt fel, a filmrendezők is előszeretettel bíztak rá kisebb szerepeket.

A hetvenes évek közepére ő lett Hollywood első számú mellékszereplője. Ebben a kategóriában hétszer jelölték Oscar-díjra, de egyetlen akadémiai díját mégis Az úr kegyelméből – Tender Mercies című, 1983-as film főszerepéért kapta, amelyben egy jobb sorsra érdemes, kiégett countryzenészt alakított, és mindent dalt ő maga énekelt.

Keresztapa westernben

Talán színészkarrierje metaforájának is tekinthető Francis Ford Coppola Keresztapa-trilógiája, amelynek első két részében játszotta el Tom Hagen figuráját. Ő volt a maffiafőnök fogadott fia, aki minden fontos döntésben szerepet játszik, minden feladatot megold, de sohasem lehet a család tagja, mert ő az örök kívülálló.

Ahogy ő maga fogalmazott:

Egy kicsit mindig a háttérben kell maradni, és jönni, ha hívnak.

A vadnyugati műfaj kedvelői számára is kultikus személy. Nem utolsósorban a Texasi krónikák – Lonesome Dove című minisorozat miatt, ahol Tommy Lee Jones oldalán alakított maradandót a deres fejű, örök bohém texas ranger karakterében.

Megcsináltuk a Keresztapát westernben

– mondta erről.

Azért az Oscar mellé begyűjtött két Emmy- és négy Golden Globe-díjat is, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Nem mellékesen Guinness-rekorderként is számontartják mint a világ legsokoldalúbb színészét. Születésnapján ön is tesztelheti, mennyit tud róla.

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Robert Duvall a Keresztapa című filmben. Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images)