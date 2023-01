Bezár Veszprém egyik legrégibb könyvesboltja

A Veszprémkukac.hu szerint rossz jel az Európa Kulturális Fővárosa év kezdetén, hogy bezár a Kölcsey könyvesbolt, egyike a legrégebbieknek. Az ok: duplájára emelte az ingatlan tulajdonosa a bérleti díjat, amit nem tudnak kigazdálkodni.

A magyar Himnusz megszületésének 200. évfordulójához, valamint a Magyar Kultúra napjához csatlakozva 2023. január 21–22-én indul a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programév. Rossz ómennek tartja viszont a helyi Veszprémkukac.hu hírportál, hogy éppen most bezár az egyik legrégibb könyvesbolt, a Kölcsey.

Nem érdeklődés hiányában, hanem azért, mert az ingatlan tulajdonosa duplájára emelte a bérleti díjat, amit nem lehet kigazdálkodni.

A könyvkészletet kiárusítják, az olvasók már meg is rohanták az akciós könyvállományt.

A cikk emlékeztet Tolnai Ottó Kossuth-díjas író szavaira, amit a veszprémi Olvasólámpa rendezvényen feltett kérdésre válaszolt, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy Veszprém Európa Kulturális Fővárosa legyen. „Antikvárium és filatélia – ezt mondta.”

Kulturális veszteségek

Veszprém ehhez képest más kulturális veszteségeket is elszenvedett. „Úgy hallatszik, támogatás híján megszűnik a veszprémi székhelyű Ex Symposion irodalmi, művészeti folyóirat. A többi veszprémi kulturális lap is folyamatosan pénzszűkében van. Három hónapja bezárt az antikvárium a legendás antikvárius hirtelen halála miatt. Az utóbbi évek veszteségei között tartom számon még a lapárus bolt bezárását a Kossuth utca elején. […] Még jó, hogy a posta előtt megmaradt a kis bódé, ahol beszerezhetők a művészeti, kulturális lapok, folyóiratok is.”

Helyette lesz lézershow, emeletes garázs, kompetencia-központ. „Ámulni fog a világ a kultúránkon” – zárja a cikket a Veszprémkukac.hu.

Veszprém a Bakony–Balaton régióval közösen viseli 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet, aminek első lépése egy látványos megnyitóshow lesz 2023. január 21-én. A különleges, nagyszabású produkció mellett egész nap, sőt egész hétvégén kísérőprogramok várják a Veszprémbe és környékére látogatókat.

Ez a szervezők szándékai szerint nemcsak hivatalossá teszi az EKF-év beköszöntét, hanem egyúttal örömünnep is, amelyet az utcákra kivonuló közönség, a lebonyolító csapat, a kultúrakedvelők, a város, a régió szerelmesei együtt élhetnek meg.