Gyerekként azt hitte, hogy űrlény, de aztán ember vált belőle

Saját nevén is híressé válhatott volna, ő mégis inkább kalitkába zárta magát. Egy Nicolas Cage-ről szóló írás akár így is kezdődhetne – és a helyzet az, hogy éppen ez történik. Bizonyára sokan vannak olyanok, akik hisznek abban, hogy a választott nevek sorsdöntőek egy ember életében. Hollywood fenegyerekének estében ez mintha hatványozottan igaz lenne.

Cage. Angol szó. Többféle jelentése van:

kalitka, ketrec,

bányalift, aknakas,

kapu,

börtön,

hadifogolytábor.

Ha innen közelítünk ahhoz, hogy a neves színész, Nicolas Cage – karrierjének érdekében – miért éppen Cage-re változtatta meg eredeti családnevét, akár értetlenkedhetnénk is. Csak éppen feleslegesen. Még akkor is, ha magyarítva furcsán hangzik az, hogy egy színész neve Ketrec Miklós, Bányalift Miklós, Börtön Miklós vagy Aknakas Miklós legyen.

És jött az Oscar-díj

Nicolas Cage esetében a furcsaság veleszületett lehet, hiszen gyerekként azt hitte, hogy egy másik bolygóról származik, ő nem is ember. Erről éppen a közelmúltban nyilatkozott, és azt is elárulta, hogy a színjátszás az, ami segített neki abban, hogy be tudjon illeszkedni az emberek közé.

Úgy tűnhetne, hogy az 1964. január 7-én született színész 1996-ban elérte pályája csúcsát, ám egy színész életében az Oscar-díj ritkán a végállomás. Nicolas Cage esetében ez csak a film címe miatt van így. Az aranyszobrot a Las Vegas, végállomás című film főszereplőjeként érdemelte ki.

Sokan mondják, hogy ez pályájának zenitje, de ez nincs így. Hiszen olyan emlékezetes filmekben játszott, mint a Sorsjegyesek, Con Air, a fegyencjárat, A szikla, Ál/Arc, Az angyalok városa, 8 milliméter, A holtak útja, Corelli kapitány mandolinja, A nemzet aranya, Fegyvernepper, Next, A holnap a múlté...

Tény, számos olyan moziban is feltűnt, amelyben leginkább eltűnt, mert többségük erősen B, C, D, Zs kategóriás alkotás. De mi, akik csak nézünk, mint a moziban, honnan is tudhatnánk, hogy mennyire és miért érte meg neki az, hogy szerepet vállaljon egy-egy ilyen filmben.

Ráadásul a kritika sem bánik vele különösebben jól, mert a Veszélyes Bangkok például csak 5.3 az IMDb-n, miközben az egyik legegyedibb hangulatú nem tökéletes film, amit valaha forgattak, és abban kifejezetten emlékezetes alakítást nyújt.

Nicolas Cage, az ember

A stúdiókon kívüli élete meg olyan, ami kevésbé teszi őt szimpatikussá. Mert nőket verni akkor sem tűnik helyes megoldásnak, ha az feleség vagy barátnő – és a részegség is csak állapot, ám ha állandósul, akkor az is képes bármit és mindent eltorzítani. Jellemet, morált, hírnevet.

Nicolas Cage tehát olyan színész, akinek sok mindennel meg kellett küzdenie.

Nevével, hírnevével,

űrlénytudattal,

emberiséggel,

tudatmódosító szerekkel,

sikerekkel,

kritikákkal, megítéléssel.

Vagyis lehet, hogy erre a bolygóra „űrlényként″ érkezett, de úgy tűnik, nagyon is sikerült emberré válnia. Amit azonban nem lehet tőle elvitatni: minden szerepére a legnagyobb alázattal készül, szó szerint mindent belead, hogy egy-egy karaktert a vásznon megjelenítsen. A híresen maximalistákkal pedig többnyire az a gond, hogy nem mindig vannak tisztában azzal, hogy semmi sem tökéletes.

Most kiderülhet az is, hogy ki mennyire van tisztában Nicolas Cage életével és filmes munkáival.

Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Nicolas Cage 2022. április 10-én. Fotó: Jamie McCarthy / Getty Images)