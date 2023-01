Tóth Gabival közösen áll színpadra Demeter Szilárd zenekara

Idén a január 13. nem csak azért különleges, mert péntekre esik – így babonás tömegeit rémisztegeti – hanem azért is, mert Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója saját zenekarával, a Loyal Apples' Clubbal lép fel az intézmény Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára rendezett eseményén.

A koncert Facebook-eseményében olvasható a zenekar hitvallása, illetve viszonyulásuk Petőfi Sándorhoz, aki szerintük ha ma élne, rockzenész lenne.

Meggyőződésünk, hogy ha Petőfi ma élne, akkor rockzenész lenne. A szabadság idővándorai koncert repertoárja az elmúlt évtizedekben írt legszebb magyar szabadságdalokat vonultatja fel. Azokat az örökzöldeket válogattuk össze, amelyek szerintünk Petőfi örökségének szerves részét képezik - akár ő is írhatta volna. Új köntöst kapnak többek között olyan ismert alkotások, mint a Keresem a szót, Ezüst eső, Az otthon az valami más és a Küszöbön túl. A feldolgozások mellett a legismertebb Loyal Apples' Club dalok is felcsendülnek. Az akusztikus koncert számtalan meglepetést tartogat, a zenekar vendégelőadókkal és vokalistákkal kiegészülve nem csak zenei élményben, de látványban is izgalmas utazásra hívja a közönséget.