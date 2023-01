Nyolcméteres Gizella is táncolni fog az utcabálon

Egész évben érdemes lesz Veszprémbe és a térségbe látogatni, de január 21–22-én olyan látványos összművészeti produkcióval kezdődik az Európa Kulturális Fővárosa év, hogy kár lenne kihagyni.

Veszprém eddig is Európa Kulturális Fővárosa volt, de most már papírunk is van róla