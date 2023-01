Baleset érte a Família Kft. színészét, Baranyi Lászlót

A színésznek már tavaly ősszel is volt egy csúnya balesete, amikor épp egy forgatásra igyekezett. Akkor betört a feje, és a bal vállán és karján zúzódásokat szenvedett.

Baranyi László most a Ripostnak mesélt arról, hogy karácsony előtt ismét megsérült kétszer.

Először a műanyag szék tört el alattam, szerencsére csak egy kicsit a fejemet ütöttem meg, majd karácsony előtt néhány nappal véletlenül a szék mellé ültem. Itt sem történt súlyosabb sérülés, de már nem tudtam mást tenni, csak nevettem saját magamon

– mondta a színész a bulvárlapnak.

Hozzátette azt is, hogy „85 kiló vagyok, Klára asszony nem bír felemelni, nekem pedig egyáltalán nincs erőm. Négykézláb voltam a földön, egyszerűen nem volt mibe kapaszkodnom, hogy felálljak. Mivel van egy pánikgombunk az önkormányzathoz bekötve, ott kértünk segítséget. Két talpraesett hölgy érkezett ki hozzánk, ők állítottak talpra” – mesélte a színművész.

Baranyi László azt is elmondta, hogy a feleségét is érte egy baleset, közben pedig az influenzát is elkapták néhány hete.

„A feleségem hamar kifeküdte, én viszont nagyon megszenvedtem. Antibiotikumot kellett szednem, lázas és gyenge voltam, de a gyógyszerek végül segítettek. Jelenleg étrend-kiegészítőkkel és vitaminokkal próbálom egy kicsit felerősíteni magam. Közben tornázom, gyűjtöm az erőt nyárra. Időnként elmegyünk sétálni, ügyintézünk” – számolt be az idős színész, aki arról is beszélt, hogy egy nyugdíjas ápolónő segít nekik a fürdőben.

Első alkalommal fölvettem a fürdőnadrágomat, mikor meglátta, mosolyogva mondta, hogy nem strandra megyünk, vetkőzzek teljesen le. A múlt században, 1948-ban voltam sorozáson, akkor álltam így utoljára idegenek előtt. Nagyon aranyos, kedves hölgy, így megegyeztünk, nem szégyenlősködöm

– mesélte mosolyogva Baranyi László.