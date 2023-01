Mellrákban halt meg a legendás szupermodell

A német–észt származású csúcsmodellt milliók ismerték George Michael legendás Freedom! ’90 című videóklipjéből is. Az egykori sztármodell halálát mellrák okozta – tájékoztatta a nyilvánosságot Tatjana Patitz ügynöke.

A korszakos szépségideálok közé sorolt divatikon karrierje 17 éves korában indult el, amikor harmadik helyezést ért el egy stockholmi szépségversenyen, ám felfigyelt rá Peter Lindbergh.

A neves divatfotós, aki végigkísérte pályafutását, így emlékezett róla könyvében: „Imádom Tatjánát, mert mindig kiállt magáért. Nagyon lágy személyiség, ugyanakkor rendkívül erős is, és tudja, hogy kell kitartani amellett, amit gondol. Mindig jó volt vele lenni, mert egyszerűen imádni való, az együtt töltött évek alatt óhatatlanul bele is szerettem egy picit” – írja a The Guardian.

A frenetikus sikerű Wham duó után szólókarrierbe kezdő George Michael a Vogue magazin angol kiadásában látta meg a fotóját 1990-ben, és rögtön be is válogatta a Freedom! ’90 címen legendássá vált videója szereplői közé. A nagyszerű zene alá vágott képsorokon olyan, azóta mitikussá vált szépségek buliznak, mint Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell és Linda Evangelista.

„Én a számomra kijelölt helyen voltam” – mesélte a klip forgatásáról, melynek során, mint kiderült, nem is találkozott személyesen George Michaellel.

Egész nap egy fal mellett kellett le-fel csúszkálnom. A hatalmas lofthelyiség nagyon lepusztult hangulatot árasztott. Volt egy másik beállításom is, amin fekete szmokingkabátban hevertem. Azt hiszem, melltartó is lehetett rajtam, és persze cigarettáztam. Akkoriban mindenki dohányzott a videókban, de még a filmeken is.

A nyolcvanas évek végétől, de főleg a kilencvenes években számtalan alkalommal csodálhatta meg a divatbemutatók közönsége az elegáns külsejű, atletikus szépségen a Chanel és a Versace legújabb modelljeit, ám egy idő múlva otthagyta a kifutók világát a pörgős partikkal együtt, és kaliforniai otthonában tűnt el a világ elől.

Bár a nyüzsgéstől visszavonult, még 2019-ben is címlapra került, amikor fiával, Jonah Johnsonnal vállalt fotózást a Vogue számára.

(Borítókép: Tatjana Patitz 2022. április 12-én. Fotó: Gisela Schober/Getty Images for WMF)