Sokak szerint még most is van remény

A Highlights of Hungary szervezői arra kérnek mindenkit, hogy 2023-ban is mutassák be saját jelöltjeiket a szervezet nagyköveteinek. Ez nem afféle tét nélküli játék, hiszen tavaly két olyan jelölt is bekerült a végső, tízes listára, akit a közönség javasolt.

Így megy a szavazás

Amikor egy személy, intézmény vagy szervezet Highlights-jelöltté válik, megerősödik az üzenet, amely szerint a tehetség és a szorgalom utat tör magának, a fiatalság tele van kreatív energiával, érdemes és kell az álmokért küzdeni. A jelölti lista évről évre bizonyítja, hogy mindenki teremthet értéket, akár kicsiben kezdi, akár nagyban gondolkodik.

Ez a felelősség közös érdek: az egész évados reflektorfény új vállalkozásokat inspirálhat, és lendületet adhat másoknak is, hogy belekezdjenek, fejlesszenek, kiálljanak magukért és másokért – vallják a szervezők.

„Segítségeddel nemcsak a tíz nagykövet, hanem az egész ország, sőt a Kárpát-medence legjobb arcát tükrözheti a lista! Mutasd meg Storyban a @highlights.of.hungary taggel a saját kedvencedet, és nyerj páros belépőt a díjátadónkra! Küldd el a kedvencedet Facebookon vagy Instán kommentben, vagy oszd meg Storyban! Használj képet vagy videót, a lényeg, hogy mondd el pár szóban, miért nyújtott kimagasló teljesítményt 2022-ben!” – biztatnak mindenkit a Highlights of Hungary nevében.

A nagykövetek egy ötvenes listát állítanak össze az általuk legkiválóbbnak tartott kezdeményezésekről, amiből a közönség választhatja ki a kedvencét. Tavaly például a Vérlovagok – Magyarország egyetlen önkéntes sürgősségi vérszállító közössége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madáratlasza, a jubileumát ünneplő A padlás című musical, Gyetván Csaba televíziós műsorkészítő és a Székelyföldi Legendárium is a jelöltek között volt. Saját listájukra olyan jelölteket is felvesznek, akiket a közönség ajánlott a figyelmükbe.

Szó szerint nagykövet

Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó kapus saját példájával serkentené személyes jelöltje kiválasztására a nagyközönséget. A jeges Tisza vizétől sem idegenkedő olimpikon a következőket írja:

Saját bőrömön is megtapasztaltam, mennyire nagy lökést adhat, ha az ember megkapja a bizalmat, háttérsegítséget. Ismersz olyat, akinek sorsán nagyot lendíthetne, ha nyilvánosan elismernék a tevékenységét? Aki eddig a háttérben meghúzódva tette a dolgát kimagasló szinten, példájával pedig másokat inspirálhatna?

Borbás Marcsi műsorvezető-producer maga is szereti

azokat felkarolni, akikre senki nem kíváncsi, mert nem trendi, amit csinálnak, pedig lenne mit mondaniuk, mutatniuk nekünk.

A népszerű tévés arra kér mindenkit, aki ismer olyan „alulról jövő kezdeményezéseket, a háttérben folyamatosan a jó ügyért harcoló embereket, a reflektorfényen kívül eső projekteket, amelyek megérdemlik, hogy mindannyian megismerjük őket”, hogy ne habozzon, és ajánlja a HOH figyelmébe.

Trellai Levente, a 100sparks, a TELEP és a TELEP Galéria, valamint a BUDAPEST BÄGEL alapítója számára, aki már rutinos nagykövet, a Highlights of Hungary kezdeményezés fő missziója

a magyarokkal kapcsolatos látókörünk tágítása.

