Ez lesz a legviccesebb előadás, amit Budapesten látni

Gabriel Dharmoo szólódarabja, az Anthropologies Imaginires – azaz képzelt zenei antropológia – egy képzeletbeli törzs vokális rituáléit mutatja be, amelyekbe a közönség is bekapcsolódik. Az előadás során különféle nagyon komolynak ható, de vicces fake antropológiai elemzések „magyarázzák” a kivetítőn, hogy mi is történik a színpadon január 19-én, a Magyar Zene Házában.