Eltörölték a férfi és női kategóriákat egy brit díjátadón, majd csak férfiakat jelöltek az év előadójának

Egyetlen női előadó sem szerepel a 2023-as Brit Awardson az év előadója kategóriájában. Tavaly éppen az esélyegyenlőségre hivatkozva szüntették meg a női és férfi kategóriákat, hogy nemtől függetlenül díjazhassák az előadóművészeket. Az idei év előadója cím várományosai azonban mind férfiak: Stormzy, Harry Styles, George Ezra, Fred Again és Central Cee indul a mezőnyben.

A The Telegraph cikke szerint az év albuma kategóriában is a férfi előadók dominálnak, a jelöltek között ugyanis csak egy, Wet Leg névre hallgató zenekar verseng női formációként. A legjobb nemzetközi előadó kategóriában viszont már más a helyzet, ugyanis ott három nő, Beyoncé, Lizzo és Taylor Swift is versenybe szállt a címért.

A Brit Awards 2022-ben jelentette be, hogy eltörli a női és férfi kategóriákat, a hír azonban nagy port kavart. A döntés egyik legnagyobb kritikusa Nadine Dorries akkori kulturális miniszter volt, aki akkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a női előadók nem lesznek igazságosan képviselve ezután a díjátadókon, mivel a múltban az irodalmi és egyéb díjakat is többségében férfiak nyerték.

Az ötlet támogatói közé tartozik azonban Hugh Jackman Golden Globe-díjas színész, aki nemrég arról beszélt, nem tudja, miért osztják két nemre a kategóriákat, mikor azok egy sokkal szélesebb spektrumon mozognak, mint ahogy azt a múltban gondolták.

„Bárhogy is legyen, minden olyan kategóriát el kéne törölnünk, ami megosztó és szükségtelen” – tette hozzá a színész.

A tavalyi díjátadón egyébként Adele nyerte az év előadója díjat, és beszédében azt mondta: megérti, miért változott a kategória neve, de ő nagyon szeret nő és női előadó lenni.

