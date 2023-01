Áll a bál Francis Ford Coppola új filmje körül

A Megalopolis forgatása egyes hollywoodi források szerint egyre jobban hasonlít a legendásan botrányos Apokalipszis most készítéséhez. Francis Ford Coppola kaliforniai borbirtokait is eladta, hogy az álomtervét finanszírozni tudja, de még az sem biztos, hogy eljutnak a forgatás végéig, a legfontosabb stábtagokat ugyanis kirúgta.

Az Apokalipszis most után ismét gigaprojektbe vágott Francis Ford Coppola. A legendás rendező éveket áldozott a Megalopolis című film tervére, amely New Yorkban játszódik és egy építészről szól.

A Keresztapa-trilógia és a Magánbeszélgetés alkotójának a legutóbbi filmje a 2011-es, nem túl nagy sikert arató Mostantól napkeltéig volt – írja a Magyar Narancs, amely a Megapolisról érkező hírek apropóján idézi fel az Apokalipszis most botrányos ügyeit.

Mint írják, az Apokalipszis mostnak nemcsak az utóélete, de a születése is küzdelmes volt: a költségek elszálltak, a forgatási helyszínt trópusi vihar tépázta meg, Martin Sheen szívinfarktust kapott, Marlon Brando pedig egyszer nem akart, máskor nem tudott dolgozni. Mindezeket remekül mutatja be a Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse című dokumentumfilm.

Kirúgott stábtagok

A The Hollywood Reporterben megjelent hírek szerint lassan Coppola legújabb filmjének forgatásán is hasonló őrület uralkodik. A rendező legutóbbi filmjeit mind maga finanszírozta, de ezek kisebb költségvetésű, független alkotások voltak, míg a Megalopolis igazi gigaprojekt, amely egy eddig nem látott, új technológiával készül.

Ennek lényege, hogy a stúdió teljes egészét mozgatható LED-panelek borítják, így a hagyományos világítási- és kameratechnikák ötvözhetők a digitális filmkészítéssel. Ez nem olcsó: a büdzsé nemrég 120 millió dollár körül tartott, de valószínűleg már ezt is jócskán átlépte.

Coppola mindezt szintén saját zsebből finanszírozza, ehhez kaliforniai borbirtokait is eladta.

A 80-90 naposra tervezett forgatásnak a felén van túl a stáb, nem tudni viszont, hogy valaha a végére jutnak-e.

A The Hollywood Reporternek nyilatkozó forrás szerint a rendező soha nem készített még ilyen, virtuális effektekben gazdag filmet, tavaly decemberben azonban kirúgta a stáb ezekért felelős tagjainak nagy részét, a maradék stábtagok pedig maguk hagyták ott a projektet. Köztük van A Wall Street farkasa effektjeiért felelős supervisor, Mark Russell, de otthagyta a produkciót a látványtervező és az art director is.

A cikk megjelenését követően Coppola sajtóközleményben védte meg a filmjét: ebben azt állította, hogy a büdzsét és a forgatás ütemét tekintve sincs gond, egyszerűen költségmenedzselési okból vált meg pár stábtagtól. Szerinte a helyzet közel sem olyan drámai, az Apokalipszis mosthoz pedig nem is hasonlítható a Megalopolis forgatása, ami gyönyörű film lesz.

A Megalopolisban olyan színészek szerepelnek, mint Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman vagy Shia LaBeouf.