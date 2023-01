Budapesti fellépése előtt újra szexuális zaklatással vádolják Plácido Domingót

A legutóbbi vád a spanyol La Sexta televíziós csatornán hangzott el, amikor egy arcát nem vállaló, ismeretlen énekesnő nyilatkozott. Elmondta, hogy Domingo a kétezres évek elején egy spanyolországi színházban arra kérte, hogy érintse meg. Egy másik alkalommal megpróbálta megcsókolni – olvasható a The Canberra Times oldalán.

Az egyik első, amit mondani szoktak, hogy Plácido Domingóval ne utazz egyedül a liftben

– mondta a nő a La Sexta televíziós csatornának.

A nő szerint Domingo megkérte, hogy érintse meg őt egy próba után.

Először akkor éreztem nyugtalanságot, amikor próbáltunk. Mindenki előtt azt mondta nekem: figyelj, betehetem a kezem az egyik szép zsebedbe? Hímzett, hátsó zsebes nadrág volt rajtam

– tette hozzá.

„Gyomorgörcsöm volt, azon gondolkodtam, mit mondjak neki (Domingónak), hogy a munkát folytathassuk. Ha nemmel válaszolok, annak következményei lesznek, és ha igent mondok… Arra nem is akarok gondolni.”

Az énekesnő az esetet a főnökeinek és a hatóságoknak sem jelentette.

Ő Domingo. Érinthetetlen. Ennek nem szabadna megtörténnie, mégis én rejtőztem el

– tette hozzá.

Domingo menedzsere egyelőre nem reagált a hírre.

Nem ez az első eset

Egy 2020-as vizsgálatban több mint három tucat énekes, táncos, zenész, énektanár és személyzeti dolgozó nyilatkozott úgy, hogy szemtanúi voltak, vagy tapasztalták, hogy a 83 éves Domingo három évtizeden át „nem megfelelően viselkedik”. Domingo a vádakat nem ismerte el.

Az American Guild of Musical Artists (AGMA) 2020-as vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy Domingo helytelenül viselkedett. Domingo akkori nyilatkozatában kijelentette, hogy tiszteletben tartja a nők azon döntését, hogy szót emelnek, és „őszintén sajnálja, amiért fájdalmat okozott nekik”.

Az ügy miatt a spanyol állami színházak lemondták a felkéréseit. De a New York-i Metropolitan operaház és a San Franciscó-i operaház is felmondta a szerződését. Domingo ezt követően a Los Angeles-i Opera főigazgatói posztjáról is lemondott.

Egyik követelés miatt sem indult bírósági büntetőeljárás.

2022 januárjában az El Mundo spanyol lapnak adott interjújában Domingo tagadta, hogy bárkit is zaklatott volna, hozzáfűzte: úgy érzi, hogy elítélték, az AGMA vizsgálata pedig részrehajló volt, mert egyebek mellett kevés konkrét tényt tartalmazott.

Domingo csaknem másfél éves kihagyás után júniusban visszatért Spanyolországba, hogy fellépjen egy jótékonysági koncerten, és más országokban is fellépett.

Magyarországra jön márciusban

Plácido Domingo hamarosan Magyarországon lép fel. A világhíres operaénekes március 4-én ad koncertet a budapesti MVM Dome-ban.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Plácido Domingo 2017. november 17-én. Fotó: Greg Doherty / Getty Images)