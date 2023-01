Ma egy acélgyárban dolgozna, ha nem jön be a standup

Jim Carrey tizenhárom éves volt, amikor az apja elvesztette könyvelői állását, hosszabb ideig munkanélküli lett, ezért a család Toronto egyik negyedébe, Scarboroughba költözött, ahol a családfő biztonsági őrként, illetve portásként munkát kapott a Titan Wheels cégnél.

A Carrey család ekkor egy régi épületben lakott, majd olyan rossz pénzügyi helyzetbe került, hogy kénytelenek voltak egyszer egy Volkswagen furgonban, másszor esetleg a rokonok udvarán egy sátorban aludni, hogy valamiféle tető legyen a fejük felett.

a tinédzser Jim carrey az iskola után munkát vállalt, hogy segítsen szüleinek.

Emiatt az órákra nem tudott készülni, a jegyei leromlottak, de még így sem volt rossz tanuló.

Carrey ekkoriban írt magának egy 10 millió dolláros csekket, és arról álmodozott, hogy egyszer ez valósággá válik. Nagy kiugrása a Kábelbarát (The Cable Guy) című filmjének köszönhető, melynek bemutatóját követően pár évvel édesapja elhunyt. Ekkor a nagy értékű csekket apja temetési ruhájának zsebébe tette.



Családja rossz pénzügyi helyzete miatt 16 éves kora körül otthagyta az iskolát, hogy egy gyár mosdójának takarításáért kapott pénzzel is segíthesse szüleit. De kifutófiúként és egy gyár mosodájának takarítójaként is vállalt állást.

Jim nem csak fizikai erejével, szorgalmával próbálta segíteni a családot, de vidámsága, pazar humora naponta elkergette a rosszkedvet a család feje fölül

– mondta az édesanyja egy interjúban.

Az első pofon

Carrey első standup komikus élménye 1977-ben, 15 évesen történt, amikor apja megpróbált segíteni neki egy színpadi fellépés összeállításában: Toronto belvárosába vitte, hogy debütáljon a nemrég megnyílt Yuk Yuk's egy estés komikus klubban. Az előadáshoz Carrey öltözékét – egy poliészter szabadidőruhát – édesanyja választotta, aki úgy érvelt, hogy

Így öltöznek a The Dean Martin Celebrity Roaston.

A serdülő Carrey produkciója nem nyűgözte le a klub vezetőségét, a Yuk Yuk tulajdonosa, Mark Breslin „rossz Rich Little”-nek nevezte.

Ekkoriban a család anyagi nehézségei is megnehezítették, hogy a fiatal Carrey szárnyait bontogathassa a show-biznisz világában.

Következő lépcső

1979-ben, amikor már 17 éves volt, Los Angelesbe ment, ott a The Comedy Store-ban dolgozott, ahova Rodney Dangerfield humorista ajánlotta be. Dangerfield annyira kedvelte Carrey játékát, hogy saját műsorába is gyakran meghívta.

Carrey, akit régóta érdekelt a film és a televízió, szoros barátságot ápolt Damon Wayans komikussal, aminek köszönhetően szerepet kapott az In Living Color című szkeccsvígjátékban, amelyben különböző karaktereket alakított a sorozat 1990-es évadában.





A televíziós filmekben és számos alacsony költségvetésű filmben kevés sikert aratott Carrey-t az 1994 februárjában bemutatott Ace Ventura: Állati nyomozó címszereplőjévé választották, a többi pedig történelem.

Ha a show-bizniszben nem ívelt volna fel a karrierem, valószínűleg ma az ontariói Hamiltonban dolgoznék, a Dofasco acélgyárban

– mondta Jim Carrey egy korábbi interjúban.

(Borítókép: Jim Carrey a 74. Velencei Filmfesztiválon 2017. szeptember 5-én. fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)