Új filmmel jelentkezik a Trónok harca sztárja

Az előző két év koronavírus-járvány miatti virtuális fesztiváljai után csütörtökön ismét a hagyományos formában kezdődik meg az utahi Park Cityben a legnagyobb amerikai független filmmustra, a Sundance Filmfesztivál.

Számos film foglalkozik a világ aktuális kérdéseivel és a kisebbségekkel.

Műsorra tűzik az ukrajnai háborúról forgatott 20 Days in Mariupolt. Három film az iráni nőkről (a The Persian Version, a Joonam és a Shayda), két dokumentumfilm transznemű szexmunkásokról (The Stroll, Kokomo City) szól, de bemutatnak két őslakosokkal foglalkozó produkciót (Twice Colonoized és Bad Press) és a nők jogaival és szexualitásával foglalkozó dokumentumfilmet is (The Disappearance of Shere Hite).

Látható majd Jonathan Majors amatőr testépítő a Magazine Dreams című filmben,

EMILIA CLARKE A POD GENERATION CÍMŰ FUTURISTA PRODUKCIÓBAN, DAISY RIDLEY A SOMETIMES I THINK ABOUT DYING CÍMŰ FILMBEN ÉS ANNE HATHAWAY IS, AKI AZ EILEEN CÍMŰ DRÁMÁBAN SZEREPEL, AMELY A HATVANAS ÉVEKBEN JÁTSZÓDIK EGY MASSACHUSETTSI FIATALKORÚAK BÖRTÖNÉBEN.

A fesztivál közönsége a Bridgerton című népszerű sorozat színészét, Phoebe Dynevort is megnézheti a Fair Play című thrillerben Alden Ehrenreich partnereként.

Veteránok a vásznon

A független film veteránjai közül Ira Sachs Passages című filmjével, Sebestian Silva pedig a Rotting in the Sun című filmjével jelentkezik. Az Egyszer rendezője, John Carney új musicaljét, a Flora and Sont is várják Park Citybe.

A fesztiválon vetítik olyan hírességek portréfilmjeit, mint Michael J. Fox, Little Richard, Stephen Curry, Judy Blume és Brooke Shields.

A koronavírus-járvány miatt a fesztivál néhány rendezvényére és összejövetelére csak oltási igazolvánnyal és negatív teszttel lehet belépni. Az előző két év kedvező hibrid fesztiválos tapasztalataira építve január 24-től öt napon át számos alkotást online is hozzáférhetővé tesznek.

A Sundance Filmfesztivált január 19. és 29. között rendezik meg Park Cityben.