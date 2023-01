Halála előtt zseni, utána őrült, mára legenda

1809. január 19. – Boston városában, két színész gyermekeként megszületett Edgar Poe, de hamar megszűnt mögötte a biztos családi háttér. Apja egyéves korában elhagyta őket, édesanyja pedig tuberkulózisban halt meg, Poe kétéves korában. Szerencséjére a jómódú Allan család befogadta őt, tisztes neveltetést és megélhetési alapot kapott, középső neve is innen ered. Nevelőapjával, John Allannel kettős volt a viszonya, aki szélsőséges módon, egyszer kemény, atyai szigorral, másszor elkényeztetve nevelte fogadott fiát. John Allan sikeres kereskedő volt, aki a legkülönfélébb „portékákban” utazott

dohánytól elkezdve sírköveken át, egészen a rabszolgákig.

Tinédzser éveiben számtalanszor váltott iskolát és lakhelyet követve az Allan családot. Egyetemi tanulmányai nem sikerültek a legfényesebben, az akkor 17 éves Poe-nak ez idő alatt megromlott kapcsolata akkori menyasszonyával, aki végül egy másik férfit választott, valamint John Allan is megvonta a fiútól a család támogatását, mikor fény derült Poe többszörösen felhalmozott szerencsejáték-tartozására. 18 évesen ott is hagyta az iskolát, majd 1827 áprilisában Bostonba költözött, ahol alkalmi munkákból tartotta fenn magát.

Sosem volt egy átlagos srác

Végül pénzügyi szükségből májusban beállt a seregbe Edgar A. Perry néven, ahol azt hazudta 18 helyett, hogy 22 éves. Még ebben az évben kiadta első könyvét Tamerlane and Other Poems címen. Két év szolgálat után a West Point katonai akadémián kezdett el tanulni, ekkor kapta első igazi irodalmi elismerését John Neal kritikustól, mely hatalmas lendületet adott későbbi munkásságának. Két év után elhagyta a katonai akadémiát, ahová nevelőapja kérésére jelentkezett. Kettejük viszonya végérvényesen megromlott, ami odáig fajult, hogy Allan kitagadta Poe-t.

Ezt követően New Yorkba ment, és életét az írásnak szentelte. Az első olyan alkotók közé tartozott Amerikában, akik kizárólag írásból próbálták fenntartani magukat. Ez annak idején nem volt könnyű feladat, mivel az amerikai kiadók a helyi alkotók támogatása helyett inkább a brit irodalom importját szorgalmazták. Poe fokozatosan tért át a költészetről a prózai irányba, és bár későbbi munkái között szerepelnek olyan ikonikus versek, mint A holló, húszas évei végétől fő fókusza a prózai irányon volt. Az élete persze ettől se lett egyszerűbb.

Baljós jelek

Számtalan újságnál és magazinnál dolgozott, köztük olyan, a korszakot meghatározó lapoknál, mint a Graham's Magazine, a Broadway Journal, vagy a Southern Literary Messenger. Volt néhány sikertelen próbálkozása politikai körökbe való bekerülésre is, de a rendszeres alkoholproblémái gátat szabtak törekvéseinek. Ebben az időszakban vette feleségül Virginia Clemmt, akihez rokoni szálak is fűzték, ráadásul a kettejük közti korkülönbség miatt az esküvőn hazudni is kellett Clemm életkoráról. 1842-ben Poe felesége – korán elvesztett anyjához hasonlóan – kezdődő tuberkulózis jeleit mutatta, 1847-ben pedig,

közel tíz év házasság után Clemm belehalt a betegségbe.

Két évre rá, 1849-ben Edgar Allan Poe is meghalt, bár a körülmények a mai napig tisztázatlanok. Október harmadikán találtak rá, nem volt teljesen beszámítható és sürgős egészségügyi segítségre szorult. Négy napot töltött kórházban, mielőtt október hetedikén meghalt, de hogy pontosan mi történt vele, azt tőle sem tudták meg, mert nem volt elég ideig magánál ahhoz, hogy kikérdezzék a körülményekről. Ami tovább kuszálta a történet fonalát, hogy mikor rátaláltak, nem a saját ruháit viselte. Önkívületi állapotában többször emlegette a „Reynolds” nevet, de nem sikerült kideríteni, hogy kire és miért próbált utalni Poe.

Síron túl is támadták

Halálát követően egykori barátja, majd későbbi riválisa és ellenlábasa, Rufus Wilmot Griswold egy hamisított memoárt adott ki Poe életéről, melyben valótlan tartalmú levelekre alapozva próbálta meggyőzni a közvéleményt arról, hogy Poe őrült volt, aki akár még az okkultizmushoz is köthető. Bár az általa felsorakoztatott bizonyítékok döntő többsége hamis volt, Edgar Allan Poe halálát követően nem született az íróról részletes memoár ezenkívül,

így könnyű volt a közvéleményt halála után ellene hangolni, valamint hagyatékát meggyalázni.

Ennek ellenére az idő Poe művészi erejét és meghatározó jelenlétét igazolta. Karaktere nem csupán a korszak irodalmában volt kimagasló, alkotók generációit inspirálta évszázadokon át, lenyomata pedig a mai napig aktívan jelen van irodalomban, zenében és a filmvilágban egyaránt. Bár csupán negyven évet élt, ezt az időszakot termékenyen és egyedien töltötte ki, művei pedig a mai napig aktuálisak, egyszerre korhű, mégis időtlen alkotások.

(Borítókép: Edgar Allan Poe. Fotó: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)