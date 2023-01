Luther, Lopez, Boyega: ezek az új filmek jönnek 2023-ban a Netflixre

Idén is kitesz magáért a Netflix: hónapról hónapra saját gyártású produkciókkal áll elő. A streamingszolgáltató nemrég közzétett videójában izgalmas műsorokkal kecsegtet, egy kapcsolódó cikkben pedig hónapokra lebontva listázza a címeket.

Luther és a Netflix

Január: idén is kapunk egy sztorit Pamela Andersonról, csak most dokumentumfilmként. A Pamela, A Love Story című film Ryan White rendezése, 31-én debütál.

Március: 10-én Idris Elba főszereplésével látható a Luther: The Fallen Sun című thriller, amely az azonos nevű brit tévésorozat folytatása.

Május: Jennifer Lopez kerül a Netflix főoldalára, 12-én jelenik meg a Mother , vagyis az Anya, ami egy akciófilm.

Boyega szórakoztat, Gadot főszerepben

Június: 12-én Chris Hemsworth Tyler Rake karaktereként tér vissza az Extraction 2-ben – a film a Netflix kasszasikerének folytatása.



Július: John Boyega, Jamie Foxx és Teyonah Parris triója szórakoztatja a közönséget, 21-én érkezik a képernyőkre a They Cloned Tyrone című misztikus akciófilm.

Augusztus: a nyár akciófilmekkel zárul, 11-én Gal Gadot rajongói örülhetnek, ő a főszereplője ugyanis a Heart of Stone-nak, míg 25-én a Lift debütál. Az utóbbi egy nemzetközi rablócsapatot követ végig, szereplői között pedig nemcsak Kevin Hart látható, de A nagy pénzrablásból ismert spanyol színésznő, Úrsula Corberó is.

Efron és a romkom

Október: a Netflix üdvöskéje, Millie Bobbie Brown is visszatér, most a Damsel című kalandfilmben 13-án. A Stranger Things után ismét kemény csaj bőrébe bújik, sárkányokkal harcol a túlélésért.

November: 17-én debütál A Family Affair című romkom Nicole Kidman, Zac Efron és Joey King főszereplésével. A filmben minden bizonnyal a családon belüli érzelmek kerülnek a középpontba.

December: nagy nevek szerepelnek a kínálatban, Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans és Kevin Bacon is feltűnik 8-án a Leave the World Behind című thrillerben, amely egy félbeszakított családi vakációról szól.

(Borítókép: Idris Elba a Luther: The Fallen Sun című filmben. Fotó: John Wilson / Netflix )