Tiltották és tűrték a zenét a kommunizmusban

Január 22-én, a magyar kultúra napján megnyílik a Magyar Zene Háza első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt! A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat. A közel ezer négyzetméteres interaktív kiállítás a korszak legkiemelkedőbb előadóit, zenekarait, emblematikus slágereit és legfontosabb poptörténeti eseményeit mutatja be.

Az időszaki kiállítással valóra vált a zene háza teljes tartalmi koncepciója, immáron minden programelem elkészült, amit a tervezéskor megálmodtunk

– fogalmazott Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója a hozzánk eljuttatott közleményben.

A magyar kultúra napján s egyben az intézmény megnyitásának első évfordulóján megnyíló időszaki tárlat, a Nekünk írták a dalt! a rendszerváltozás előtti évtizedek populáris zenéjét és társadalmi vonatkozásait dolgozza fel nyolc különböző témakörön keresztül. A kiállítás az akkori politika által erősen meghatározott időszak kiemelkedő előadóira, zenekaraira, emblematikus slágereire és legfontosabb poptörténeti eseményeire igyekszik fókuszálni, miközben szeretné bemutatni az azokhoz kötődő rajongói szubkultúrákat, a populáris zene elterjedésében jelentős szerepű médiumokat, a zenészek mozgásterét alapjaiban behatároló, politikai cenzúrával felügyelt intézményrendszert, valamint a populáris zenekultúra és a társművészetek koronként változó viszonyát.

„A tárlat zenei időutazás a múltba, ahol életre kelnek az elmúlt évtizedek fontos színterei” – fogalmazott Horn Márton, a zene háza intézményigazgatója, a Nekünk írták a dalt! társkurátora. Hozzátette:

Ez a társadalomtörténeti kiállítás természetesen nem tudja bemutatni a korszak teljes popkulturális repertoárját, hanem annak leginkább meghatározó témáit járja körül. Célunk, hogy átfogó ismeretet adjunk a témáról a széles közönségnek úgy, hogy izgalmas módon idézzük meg azt az időszakot, amelyben ez a különös, vasfüggöny mögötti zenei kultúra megszületett és kibontakozott.

A kiállítás elsőként azt a kontrasztot igyekszik megragadni az ötvenes évekből, ami a James Dean, Marilyn Monroe és a rock and rolltól hangos amerikai populáris kultúra és a kommunista diktatúra magyar világa között feszült. Ebben a társadalmi-politikai környezetben 1957-ben a Martiny együttes rögzítette a Rock Around the Clock című számot, amellyel új korszak indult a hazai populáris zene történetében.

Vécédeszkából gitárt

Ezt követően egy szimbolikus 3T- (tiltott-tűrt-támogatott) kapun keresztül a látogatók beléphetnek a dalok terébe, ahol megismerhetjük a rendszerváltást megelőző évtizedek meghatározó előadóit és népszerű számait. „A slágerek kiválasztásnál az eladott példányszám vagy slágerlistás helyezés alapján azt mérlegeltük, hogy milyen mértékben hatottak a maguk korában a tömegekre és a hazai populáris zene későbbi történetére” – magyarázta Jávorszky Béla Szilárd rocktörténész, a Magyar Zene Háza Multimédiás Könyvtár & Klub szakmai munkatársa és a kiállítás társkurátora.

A hagyományos kiállítási eszközök mellett az időszaki kiállítótérben a vendéget interaktív módon vonják be a szervezők.

A korszak kultikus szórakozóhelyeit felelevenítő klubok terében a látogatók egy hologramos vetítésen keresztül három kiemelkedő együttes – az Omega, az Illés és az LGT – különböző korszakait ismerhetik meg.

A politika terébe lépve különböző installációk mutatják be, hogyan tudtak érvényesülni a hazai popzenészek a hatvanas és hetvenes évek Magyarországán. A cél, hogy életkortól függetlenül mindenkinek átadják az adott időszak világát és hangulatát. A technológia tere ezeken túl a korra jellemző barkácsmegoldások és a turnékivitelezés nehézségeit is bemutatja, például miként váltak gitárrá a vécédeszkák, vagy hogyan nézett ki egy NDK-s turnébusz.

A kiállítás az eredeti ereklyéket és kellékeket bemutató rajongók terével zárul, ahol a Sziget Fesztivál ikonikus K-hídján keresztül a rendszerváltozást követő zene világa is felvillan. A Magyar Zene Háza első időszaki kiállítása Horn Márton és Jávorszky Béla Szilárd kurátor vezetésével, Báger András belsőépítészeti tervei alapján, Benkóczy Péter és csapata kivitelezésében készült el. A tárlat 2023. január 22-től 2023. október 29-ig tekinthető meg.

(Borítókép: A Magyar Zene Háza Nekünk írták a dalt! című időszakos kiállítása. Fotó: Magyar Zene Háza)