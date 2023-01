Szűcs Dóra leszögezte, hogy ez a két idősíkon játszódó történet ízig-vérig romantikus film, nem véletlenül időzítették a bemutatóját február 14-re, Valentin napra.

Két idősík

A történet egyik szála napjainkban játszódik. Megérkezik Magyarországra egy vietnámi lány – őt alakítja Nari Nguyen – akiről kiderül, hogy a nagyapját keresi. Ebben egy fiatal fiú, Koltai-Nagy Balázs segíti.

A történet másik idősíkja a hetvenes éveket eleveníti fel, amikor is Sütő András találkozik egy Budapesten tanuló kedves vietnámi lánnyal (Dzhuliya Lam).

A vietnámi háború idején a valóságban is sok diák érkezett hozzánk az amerikaiak ellen harcoló országból, akiknek szigorúan tilos volt túl szoros személyes kapcsolatot kialakítani a helybéliekkel. Miután az egyetemei képzés akkor is legalább öt évig tartott, ezt a tilalmat könnyebb volt megszegni, mint betartani, amiből aztán bonyodalmak származtak, a film története is eszerint alakul.

Vietnámi romantika

A játékfilm ötlete György Leának a film vezető producerének köszönhető, aki már három dokumentumfilmet is forgatott Vietnámban, és sorra futott bele olyan helybéliekbe, akik erősen kötődtek Magyarországhoz.

Nari Nguyen édesapja a vietnámi rendszerváltás idején tanult Magyarországon, tehát ő már legálisan itt maradhatott a diploma után. Nari itt született, itt járt iskolába, de tartja a kapcsolatot vietnámi felmenőivel is, hiszen ez az ázsiai kultúra nagyon fontos része.

Sütő András elmesélte, hogy bár ő még nem élt a hetvenes években, nagyon élvezte a filmben megelevenedő hetvenes évekbeli környeztet, ami édesapja fiatalkorát idézi. Arról nem is beszélve, mekkora kaland volt számára vietnámi kollégákkal dolgozni, bár a kinti forgatáson ő pont nem vett részt. Arra is büszke, hogy az első olyan filmben játszhatott, amely egy uniós ország és Vietnám koprodukciójában készült.

A beszélgetésen szó esik még arról is, hogy mit gondolnak Vietnámban a magyarokról,

miért döntöttek úgy, hogy egy vietnámi lány keresi a felmenőit, nem pedig fiú, bár spoiler mentesen nem tudták elmesélni, milyen okok miatt gondolják úgy, hogy a lányokkal több a bonyodalom, mint a fiúkkal,

kit játszik a Petőfi-filmben a másik férfi főszereplő,

milyen kapcsolatban áll egymással a film két vietnámi-magyar főszereplőjének családja,

milyen volt az eltérő kultúrák találkozása egy intim jelenetben,

mekkorát lehet álmodni egy rendezőnek, ha végre nem független filmet csinál.

(Borítókép: Zöld Fanni / Index)