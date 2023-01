A halfogás hagyomány és filozófia

Via Europa díjat nyert A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján című alkotás az ETNOFILM Cadca 2022 nemzetközi fesztiválon. A filmet az élő kulturális örökség megőrzésének vizuálisan is kiemelkedő ábrázolásáért díjazták.

A Néprajzi Múzeum kutatói és filmes munkatársai az 1930-as évek óta több ízben készítettek már néprajzi témájú alkotásokat, mégis munkáik java az 1940-es és 1960-as évek között született. Az archív filmek megóvásán és felújításán kívül a Néprajzi Múzeum filmstúdiójának munkatársai a mai napig forgatnak néprajzi témájú filmeket – áll a múzeum hozzánk eljuttatott közleményében.

A dobóháló - kisszerszámos halászat Baján a hagyományos dunai halászat módszereit mutatja be. A régmúltból fennmaradt technika az önellátó halászat egy kiemelt eszköze, amely egyszerre hagyomány és filozófia. A néző halász kisközösségek világába nyer betekintést a filmmel, amelyek a mai napig fennmaradtak.

Az ETNOFILM Cadca fesztivál az etnológiai dokumentumfilmek nemzetközi rendezvénye, amelyet kétévenként rendeznek meg az észak-szlovákiai Csacán (Cadca).

Célja, hogy a néprajz és a kulturális antropológia szempontjából mutassa be emberi közösségek hagyományait, mindennapjait, még élő örökségüket, kulturális és társadalmi sokszínűségüket. A legrégebbi szlovák filmfesztivál szervezésében ma a múzeumon kívül a Zsolnai Régió, a Szlovák Filmintézet és Csaca városa is részt vesz. A 2022-es húsz versenyfilm többek között angol, bolgár, cseh, horvát, izraeli, kanadai, lengyel, magyar és montenegrói alkotásokat is felvonultat.

A készítők, Koltay Erika muzeológus és Csorba Judit Dorottya muzeológus és dokumentumfilm-rendező alkotása A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján a fesztivál VIA EUROPA díját nyerte el az élő kulturális örökség megőrzésének vizuálisan is kiemelkedő ábrázolásáért. A kisszerszámos halászat 2013-ban került fel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Listájára.

A dobóháló a Néprajzi Múzeum új gyűjteményi kiállításának Örökség témájánál ismét szerepelni fog.

A mű elkészülésében óriási segítséget nyújtott a múzeumnak Konyár Zoltán, az Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) elnöke. Az együttműködés érdekes példa arra, miként hat vissza egy örökségelemnek nyilvánított tevékenység és annak tárgykészlete egy adott múzeumi gyűjteményére. Az alkotók szerint tervben van egy további film is, amely a dobóháló mellett az összes szerszám készítését és használatát, vagyis a kisszerszámos halászati tevékenység egészét fogja bemutatni. A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján című film magával a tárggyal együtt a Néprajzi Múzeum Megérkeztünk tárlatában is megtekinthető.