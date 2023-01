Már Hongkongba is bebetonozta magát a kaposvári művésznő

A művésznő, mint mondja, gyermekkora óta erre a pályára készült, az alkotás szellemében élt, ezért is érintette érzékenyen, amikor szülei javaslatára közgazdásznak taníttatták, és „civil munkája lett”. Ma azonban jól jön az egyetemen elsajátított tudásanyag, hiszen amellett, hogy alkot, ő maga menedzseli a márkáját is.

Nem csak beton kell a sikerhez

Dalma szoros munkakapcsolatokat épít, a hazai művészeti vásárokra is tudatosan készül: a magyar művészeti szcéna igen zárt közösség, az alkotó elmondása szerint „külsősként” – azaz nem egy rangos képzőművészeti egyetemről kikerülve – nehéz érvényesülni, ezért ő maga igyekszik azokat az embereket megtalálni, akik segíthetik fejlődését, amolyan ugródeszkaként szolgálva felfelé ívelő karrierjéhez.

Ez nagyon aprólékos munka, mantrázni kell, amiben hiszel, hogy végre egyszer valaki meghallja és megértse, amit mondasz, és ugyanazt lássa, mint te. Nem hiszem, hogy a külsősöket meg kellene bélyegezni, vagy negatív módon érzékeltetni velük, hogy nem a Képzőművészeti Egyetemen tanultak. Engem ez soha nem vetett vissza, mindig is érzem, hogy erre a pályára születtem.

„Egy ponton el kellett döntenem, hogy ez már nem csak művészeti tevékenykedés, hanem komoly befektetés. Hittem, hogy addig nem lehetek próféta, amíg nem tudok olyan hazai sikereket felmutatni, amire büszke lennék. Elindultam a portfóliómmal olyan magyar galériákat keresni, akik együttműködnének velem, de nem jártam sikerrel.”

New York fontos állomás

Egy művészeti vásáron azonban fordult a kocka, Dalma megismerkedett két galériatulajdonos művészeti vezetővel, akik meghívták Miamiba – az első komolyabb kiállítása tehát nem akárhol, de az Egyesült Államok egyik legmenőbb kulturális központjában volt.

Habitus, alázat és remény – emelte ki –, ezek kellettek ahhoz, hogy felfigyeljenek rám külföldön.

A közösségi médiában erőteljesen jelen levő alkotó úgy fogalmazott, portfólióként használja ezeket a felületeket. Legutóbbi, decemberben záruló kiállítása Hongkongban volt – a Shout Galéria is az Instagramon találta meg Dalmát, és fél év intenzív levelezés, valamint kapcsolatépítés után önálló kiállítást szerveztek neki Hongkong belvárosában, egy luxusáruház közepén.

Külön öröm a művésznőnek, hogy a kiállított tíz képéből kilenc el is kelt, így márciusban újabb, nagyobb volumenű, húsz képből álló kiállítást szerveznek neki. Sőt májusban egy másik ázsiai művészeti vásárra is kiviszik a munkáit, és ha minden igaz, Dalmát is.

„Egy kezemen meg tudom számolni, hogy Magyarországról hány fiatal jutott el idáig, főleg önerőből” – emelte ki a háromgyerekes anyuka, aki a háromgyerekes anyaságot balanszírozza az alkotással.

Jelenleg japán, koreai és dél-amerikai partnerekkel is kommunikál, nem titkolt vágya, hogy New Yorkba is eljussanak a munkái – emellett persze a magyar művészeti közegben is meghatározó szereplő szeretne lenni.

(Borítókép: Göncz Dalma. Fotó: Tamás Pál)