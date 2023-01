Ha szereti a musicaleket, ezt imádni fogja

A zenés színház megítélése itthon nem túl pozitív, miközben egy kifejezetten élvezhető műfajról van szó – persze csak akkor, ha jól csinálják. És itt kezdődnek a problémák.

Sokan, akik állítják magukról, hogy nem szeretik a musicaleket, mert nem bírják elviselni, ha a szereplők indokolatlan szituációkban táncra perdülnek és dalra fakadnak, akkor az itthoni színházakban legtöbb esetben tetten érhető musicalszínjátszásra és ötlettelen rendezésekre gondolnak: amikor a szereplők tablóképekbe rendeződnek, és mindig az áll a színpad elején, aki épp szólót énekel. Ám elég lenne csak egyszer beülniük a Broadwayn egy Oroszlánkirály-előadásra ahhoz, hogy egy életre beleszeressenek a műfajba.

Persze itthon sem mindenhol jellemző az unalmas és ötlettelen musicaljátszás, akadnak kincsek a szakmában. Viszont annyi biztos, hogy nem tudunk úgy musicalről beszélni, hogy a Rockszínház ne legyen hivatkozási alap, ezzel megidézve az itthoni zenés színház legendás korszakát.

Várkonyi Mátyás (Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, szövegíró, karmester, az egykori legendás Rock Színház alapító igazgatója), Kocsák Tibor (Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző, karmester, a Madách Színház zenei vezetője) és Borsi László (producer-szerkesztő-műsorvezető) a Rádió Bézsen indított el egy musicalekkel foglalkozó műsort, amely mostanra kinőtte magát, így minden hónap utolsó szerdáján Musical Klub néven tartanak eseményt a Muzikumban, hogy népszerűsítsék a műfajt és közösséget építsenek a zenés színház kedvelőiből.

Az első ilyen alkalom most szerdán, azaz január 25-én lesz.

A három beszélgetőpartner egyből két vendéggel nyitja az eseményt: Détár Enikő és Makrai Pál – akik a Várkonyi Mátyás által is alapított Rock Színház alapkövei – egészítik ki az estet. Bár a több mint negyven éve alapított Rock Színház már évtizedek óta nem üzemel, rövid működése alatt is maradandót alkotott, vegyük csak példának a minden hangjegyében tökéletes Sztárcsinálók rockoperát, amely annyira újszerű zeneiséggel robbant be, hogy a mai napig nem igazán sikerült izgalmasabb művet írni. Elkalandozva az előadás kalózfelvételein felülírom a nemrég tett kijelentésemet, mert nem kéne elmenni a Broadwayig, ha meg akarjuk szerettetni valakivel a műfajt, így nem is lehetett volna jobb vendégekkel indítani a Musical Klubot.

Az eseménysorozat lényege, hogy elkalandozzanak a musicalvilágban napjainkig, egyfajta beavató színházként a közönséggel együtt beszélgessenek a műfajról, és áldozzanak a zenés színház oltárán, miközben az online világ által dominált virtuális diskurzusok helyett valódi találkozásokra és ezen alapuló közösségépítésre teremtenek lehetőséget.

Bár minőségileg vannak megkérdőjelezhető zenés előadások, és akadnak, akiknek a musical szó hallatán automatikusan feláll a szőr a hátukon, a műfajnak szerencsére így is hatalmas rajongótábora van. Most talán egy esemény is lesz, ahol a musical kedvelőközönség találkozhat egymással, osztozhatnak szenvedélyükön, miközben megvitathatják tapasztalataikat, és az alkotókkal is beszélgethetnek.

Az ismert vendégekkel folytatott beszélgetések mellett az eseménysorozaton az élő zene is fontos szerepet kap. Az első alkalommal például a helyszínen, a három házigazda közreműködésével születik egy új dal.