Kétnapos koncerttel ünnepli 90. születésnapját Willie Nelson

A Grammy-díjas ikon mérföldkőnek számító születésnapi bulijára április 29–30-án kerül sor, amelyen Nelson mellett több tucat előadó, köztük Neil Young, Chris Stapleton, Lyle Lovett, Miranda Lambert, Rosanne Cash, Snoop Dogg, The Chicks, Kacey Musgraves és még sokan mások lépnek fel − írta meg az AP hírügynökség.

Az énekes-dalszerző, író és aktivista hat évtizedes karrierje után még mindig erős, új albuma I Don't Know a Thing About Love címmel márciusban jelenik meg, és a Sundance Filmfesztiválon egy ötrészes dokumentumfilmet fognak róla bemutatni. Idén négy Grammy-díjra is jelölték. Legnagyobb slágerei közé tartozik az On The Road Again, a Crazy és a Funny How Time Slips Away.

A fellépők között van továbbá Norah Jones, Tom Jones, Tyler Childers, Warren Haynes, Ziggy Marley, Sturgill Simpson, Allison Russell, Beck, Billy Strings, Bobby Weir, Charley Crockett, Edie Brickell, Leon Bridges, Margo Price, Nathaniel Rateliff, Orville Peck, Sheryl Crow, The Avett Brothers, The Lumineers és Nelson fiai, Lukas Nelson és Micah Nelson, utóbbi Particle Kid néven.

A jegyeket a nagyközönség számára január 28-án kezdik el árulni, az elővételes árusítás szerdán kezdődik.

Mint azt megírtuk, Willie Nelson úgy gondolja, hogy a marihuánafogyasztásnak köszönheti, hogy ilyen hosszú életet ért meg.

A marihuána valójában megmentette az életemet. Nem éltem volna idáig nélküle úgy, hogy folyamatosan iszom és dohányzom, akárcsak 30-40 éves koromban. Azt hiszem, a fű visszatartott attól is, hogy meg akarjak ölni valakit, ahogy azt is meggátolta, hogy engem akarjanak megölni

– mondta a zenész

(Borítókép: Willie Nelson. Fotó: Gary Miller / Getty Images for Shock Ink)