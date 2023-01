Hetvenhét éve dolgozik szabadulótrükkjein a magyar Copperfield

Bereményi Géza íróként, filmrendezőként, mint forgatókönyvíró, színházi rendező, valamint dalszövegíró az összes vonatkozó kulturális terület megkerülhetetlen alakja. Január 25-én ünnepli hetvenhetedik születésnapját, ami mágikus szám, például ennyi népmesét gyűjtött össze Illyés Gyula a magyar gyerekeknek. Meg a szüleiknek, hogy ne kelljen nekik kitalálniuk, mire alszik el aznap az utódjuk. Bereményi viszont maga találja ki meséit, és egyáltalán nem azzal a szándékkal, hogy azokon bárki is elaludjon. Lehet persze, hogy az sincs ellenére.

Ő maga annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert alapvetően nem tervezte, hogy író, rendező, vagy dalszövegíró lesz, azzá vált. Hajlama és tehetsége azért volt rá.

Azt viszont

elég korán eldöntötte, hogy amennyire csak lehet, szabad emberként kívánja leélni az életét.

Ennek jegyében változtatta meg például vezetéknevét, amely vér szerinti apja után Vetró, mostohaapja után Rózner volt, a nagyapja után Bereményire.

Író azért lett – legalábbis ezt állítja, és meg is írta, amikor már rég szembe kellett néznie azzal, hogy olvassák a könyveit–, mert egyetemista korában azt hazudta barátainak, hogy írt néhány novellát. Amikor el akarták olvasni, gyorsan papírra vetett egyet-kettőt.

Később összefutott egy furcsa rajztanárral, aki megkérdezte, hogy szokott-e dalszövegeket írni. Azt mondta, hogy szokott, és így lettek nekünk Cseh Tamás–Bereményi Géza-dalaink.

Filmet pedig azért rendezett, mert, mint meséli, megunta, hogy mások rontsák el a forgatókönyveit. Nemeskürty István épp akkor ajánlott egy újabb feladatot, amikor eldöntötte, hogy felhagy az ilyesmivel. Mondta is Nemeskürtynek, hogy hiába kéri, ő másnak már nem ír, de csapdába került, mert azt meg azt mondta neki, hogy akkor írjon magának, és rendezze is meg. Ebből lett a Tanítványok.

Aztán jött az Eldorádó, a Turné, a Hídember, de egyebek mellett csak megírta a csodálatos Megáll az idő forgatókönyvét is. Sokat dolgozott színházban, írt, rendezett, volt művészeti rendező is, de most kizárólag regényíró korszakát éli. Nem sokkal korábban azért színészkedett is egy picit, kipróbálta, milyen, amikor őt rendezik a saját kalapjáról elnevezett portréfilmben.

Lássuk, mit tudunk még róla:

(Borítókép: Bereményi Géza 2021. október 4-én. Fotó: Cseke Csilla / MTI)