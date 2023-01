Szívesen írna zenét Karácsony Gergelynek?

Zeneszerzői pályázatot hirdet a Budapesti Fesztiválzenekar a Fővárosi Önkormányzat támogatásával Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából. A győztes pályaművet a Budapesti Fesztiválzenekar mutatja be Fischer Iván vezényletével egy nagyszabású szabadtéri koncerten a Budapest 150 programsorozat részeként.

Budapest életében azért fontosak a hidak, mert valahogy át kell jutni a Dunán. Amikor összekapcsolták Óbudát, Budát és Pestet egy nagy várossá, a hidak jelentősége felerősödött. A legjobb híd a zene, mert nem csak a városokat, az embereket is összeköti. Nincs nyelvi határ, és a legkülönbözőbb gondolkodású emberek is szerethetik ugyanazt a zenét. Már 1923-ban, Budapest 50. születésnapján felismerték, hogy a zene mennyire fontos. Felkérték Dohnányi Ernőt, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt egy jubileumi mű komponálására. Ezt a hagyományt szeretnénk mi is folytatni most, száz évvel később, Budapest 150. születésnapján, ezért pályázatot írtunk ki zeneszerzőknek egy új, ünnepi mű megírására, amit a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén mutat majd be egy jubileumi hangversenyen