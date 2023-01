Ez a zeneszerző legalább meg meri mutatni

Tematikus Schubert-koncertnapot tart a Concerto Budapest és a Zeneakadémia 2023. január 28-án. Az esten a klasszikus zene világsztárjain kívül a Virtuózok feltörekvő fiatal tehetségei is lehetőséget kapnak, hogy élőben is bizonyítsanak a fővárosi közönség előtt.

A Hallgassunk Schubertet! tematikus nap 2023. január 28-án a schuberti életmű változatos műfaji kínálatával és sztárvendégekkel várja közönségét három koncertre a Zeneakadémiára. A Concerto Budapest vendégművészeként pódiumra lép Baráti Kristóf, Maxim Rysanov és Juliane Banse, valamint a Virtuózok tehetségkutató felfedezettjei: Abouzahra Amira, Bánkövi Bence, Boros Mihály, Puporka Jenő, Rozsonits Ildikó és a Keller Quartet. Vezényel Baráti Kristóf és Keller András.

A Concerto Budapest tematikus napjai közt az idei a harmadik év, mikor egy-egy különleges zeneszerző életét veszik górcső alá, Beethoven és Brahms után ezúttal Schubert munkásságát tárva a nagyközönség elé. A Hallgassunk Schubertet! napot 2022. december elejéről idén januárra kellett halasztani, mely most három koncertbe sűrítve kerül megrendezésre a Zeneakadémián.

Bár mindig azt nyilatkoztam, hogy Bartók és Beethoven áll hozzám a legközelebb, valószínűleg Schubertet is nagyon szerethetem, hiszen az életem fontos fordulópontjain Schubert ott volt velem mindig

– írta Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója hozzánk eljuttatott közleményében.

A Concerto Budapest Franz Schubertnek szentelt tematikus napja kora délután veszi majd kezdetét az A-dúr Pisztráng-zongoraötössel, az A-dúr rondóval és a h-moll „Befejezetlen” szimfóniával. Ezt követi a Kupolateremben az f-moll fantázia és a d-moll „A Halál és a lányka” vonósnégyes, majd az esti nagy koncerten az a-moll „Arpeggione” szonáta után a szerző gazdag daltermésének gyöngyszemei szólalnak meg a világszerte ünnepelt német szoprán, Juliane Banse előadásában, végül a „Nagy” C-dúr szimfónia zárja a programot. Baráti Kristóf hegedűművészként és karmesterként is közreműködik a koncerteken, először vezényli vendégkarmesterként a Concerto Budapest zenekart.

Ifjú és veterán virtuózok

A Nagyteremben 15 órától elhangzó első koncert különlegességét az adja, hogy a Virtuózokból megismert, fiatal művészek Maxim Rysanov mentorálásával és közreműködésével adják elő a „Pisztráng” zongoraötöst.

Fontosnak tartom, hogy tehetséges fiatalok egy ilyen nagy művésszel közösen adhassanak koncertet

– fűzte hozzá Keller András. A koncert második felében kettős minőségben is találkozhat a közönség Baráti Kristóffal, aki az A-dúr Rondót szólaltatja meg, és a „Befejezetlen” szimfóniát dirigálja.

A Kupolateremben 17:30-kor egy ingyenes kamarakoncert kezdődik, ahol a Virtuózok két kiemelkedő zongoristája, Rozsonits Ildikó és Boros Mihály az f-moll fantáziát adja elő, majd a Keller Quartet a híres d-moll vonósnégyest játssza el. „A halál és a lányka” az egyik kedvenc vonósnégyese a Keller Quartet alapítójának, amihez nagyon sok személyes emlék kapcsolódik:

A kvartettünk születésekor ebben a műben találtunk egymásra, és találtuk meg a saját hangunkat. Első koncertünkön, 1987. március 14-én játszottuk először ezt a darabot, és az egyetlen Magyarországon kiadott lemezünkön is szerepel.

A 19:30-as esti koncerten a kamarazene mellett Schubert nagyzenekari művei kerülnek előtérbe. A Maxim Rysanov és Rozsonits Ildikó által előadott „Arpeggione” szonátát követően Juliane Banse lesz a koncert első részének főszereplője, aki Schubert legnépszerűbb dalait Liszt, Brahms, Berlioz, Reger és Webern hangszerelésében adja elő a Concerto Budapesttel, Baráti Kristóf vezényletével.

Az együttműködés Juliane Banséval nem új keletű. Julianéval Kurtág György egyik fő művét, a Kafka Fragmente szopránra és hegedűre írt egész estés dalciklusát világszerte előadtuk, és díjnyertes lemez is készült belőle. Juliane fantasztikusan énekli Schubert dalait, és bizonyos vagyok abban, hogy művészete különleges élmény lesz a közönség számára

– meséli Keller András.

A koncertet és a tematikus napot végül Schubert egyik legmonumentálisabb műve, a „Nagy” C-dúr szimfónia zárja. „Talán nevezhettük volna úgy is a programot, hogy »Hallgassunk Schubertet… mindennap!«. Zenéje nyugalmat és békét ad a világnak, hisz épp olyan emberi, esendő és törékeny, mint mi mindannyian, csak ő ezt meg is meri mutatni. Ebben a zenében a fájdalom és az öröm is egy finom fátyol mögül jelenik meg előttünk, amelyet nem tudunk megérinteni, ő mégis megérint mindannyiunkat” – zárja gondolatait Keller András.

(Borítókép: Az Óbudai Danubia Zenekar a Zeneakadémia Nagytermében 2020. március 13-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)