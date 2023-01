Világrekorder a 90 éves John Williams

Oscar-díjra jelölték a most 90 éves John Williamst, ezzel ő számít minden idők legidősebb Oscar jelöltjének. Amennyiben meg is nyeri a díjat, ő lesz a legidősebb győztese a filmintézet világhírű elismerésének.

Ha filmzeneszerzésről beszélünk, kevés legendásabb név létezik a szakmában, mint a John Williams. A többszörösen Oscar-díjas zeneszerzőnek olyan ikonikus darabokat köszönhetünk, mint a Csillagok háborúja, az Indiana Jones, a Schindler listája, a Superman, vagy az első három Harry Potter film zenéje. A mostani jelölésével ötvenharmadjára száll versenybe a díjért, mellyel Walt Disney 59 jelölése után ő a második legtöbbször jelölt személy az Oscar történetében.

Korábban hárman tartották ezt a címet, Ann Roth a Ma Rainey: A blues nagyasszonya jelmeztervezője, James Ivory, a Szólíts a neveden forgatókönyvírója, valamint Agnès Varda az Arcélek, útszélek rendezője, akik mind 89 évesen kaptak jelölést. Közülök James Ivory el is vitte a díjat, így ha Williams megnyeri most az Oscart – mikor már 91 éves lesz –, akkor duplán állít rekordot a filmtörténelemben.

A Hegedűs a háztetőntől A Fableman családig

Amennyiben mostani filmje, A Fabelman család zenéje nyer, ez lesz a hatodik olyan eredeti zenei mű, mellyel Oscart szerzett. Korábbi díjainak listája az 1971-es Hegedűs a háztetőn sikerével kezdődött, ezt követte 1975-ben A cápa, az 1977-es Csillagok háborúja, az 1982-es E.T., a földönkívüli, valamint az 1993-as Schindler listája.

A Fabelman család Steven Spielberg – John Williams régi barátja és munkatársa, akivel a legtöbb Oscar-díját szerezte – saját életéről szóló filmje, mely a fiatal Spielberg életét és rendezővé válását mutatja be. 2012-ben egy, a Los Angeles Timesnak adott interjúban arról beszélgetett az alkotópáros, hogy szakmailag miként működik köztük ez a többszörösen sikeres és már 50 éve tartó munkakapcsolat.

Megbeszéljük, hogy hová kerül a zene és mi lesz a funkciójuk a jeleneten belül. Eljátszok Stevennek néhány félig kész témát a zongorán... sose mondja azt, hogy nem szereti, vagy jónak tartaná. Mindössze a testbeszédével, az arc- és szemjátékával bátorít engem, vagy terel a megfelelő irányba

– nyilatkozta Williams.

Johnny és én régi vágásúak vagyunk a nagy, szimfonikus zenekarok és kórusok használatának kérdésében a filmjeinkben. Imádom a szimfonikusokat. Sosem hagyom ki a felvételi alkalmakat. Ez az én vakációm a saját filmem közben.

– tette hozzá Spielberg

A Fabelman családot összesen hét kategóriában jelölték, köztük a nem csupán a legjobb zene, hanem a legjobb film címére is. Amennyiben a törekvést siker koronázza, az nem csupán John Williamsnek lesz jelentős mérföldkő az eddig is jelentős életművében, hanem Steven Spielbergnek is a negyedik Oscar-díját jelentheti.

(Borítókép: John Williams 2016. június 9-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images)