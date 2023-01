Vajda Zsolt youtuber, aki a platformra Johnny V néven gyárt videókat – leginkább – testépítés témakörben, kísérletet tett. Egy tavalyi videója alapján – amelyben megmutatta követőinek, hogy mit vásárolt és mennyiért – elment ugyanabba az élelmiszerüzletbe, és ugyanazokat a termékeket vásárolta meg mennyiségre pontosan, hogy összehasonlítsa a végeredményt.

Az elmúlt időszak felkapott témaköre az infláció, ami nem meglepő, hiszen még azok is megérzik hatását, akik nem követik napi szinten a gazdasági híreket. Az itthoni infláció leginkább az élelmiszerárakon érhető tetten, hiszen rengeteg termék körülbelül duplája a tavalyi értékének. A KSH adatai szerint 2022 decemberében a fogyasztói árak átlagosan 24,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Ám hiába ismerjük az adatokat, és érezzük a megemelkedett költségeket a hétköznapokban saját pénztárcánkon is, még így is sokkolóan hat a fiatal youtuber videója. Johnny testépítéssel foglalkozik, a tartalmai is ezt a témakört járják körbe, így ez a videó azoknak is tanulságos lehet, akik bevásárláskor a tápanyag-összetételre, az egészségre figyelnek, és tudatosan, pontosan annyit vásárolnak, amennyire szükségük van.

A testépítő hatósági áras csirkét és tojást is vásárolt, míg előbbi ugyanannyiba kerül, mint tavaly ilyenkor, utóbbiért így is a dupláját fizette. Ám ezen a két terméken kívül már nem olyan baráti a végeredmény.

Listája tavaly (2022) a következő árakat rejtette, mellette az idei (2023) blokkon szereplő ár:

Rizs: 389 Ft ›» 755 Ft

Ft 2 kg krumpli: 609 Ft ›» 998 Ft

Fél kg toastkenyér: 299 Ft ›» 539 Ft

500 g zabpehely: 229 Ft ›» 385 Ft

450 g fagyasztott zöldségkeverék: 329 Ft ›» 605 Ft

450 g fagyasztott spenót: 249 Ft ›» 439 Ft

2 Skyr joghurt: 499 Ft/db ›» 819 Ft/db

1,7 kg csirkemell: 2494 Ft ›» 2593 Ft

125 g szeletelt trappista light sajt: 349 Ft ›» 699 Ft

200 g fetasajt: 649 Ft ›» 1299 Ft

10 db tojás: 459 Ft ›» 849 Ft

Szeletelt csirkemellsonka: 549 Ft ›» 899 Ft

2 l tej: 239 Ft/liter ›» 399 Ft/liter

2 vörösbab konzerv: 199 Ft ›» 299 Ft

1 kg alma: 551 Ft ›» 645 Ft

Fagyasztott, magozott meggy: 399 Ft ›» 605 Ft

1 kg vöröshagyma: 289 Ft ›» 529 Ft

Míg a tavalyi bevásárlás összege 9717 forint volt, az idei, ugyanazokkal a termékekkel, ugyanazon mennyiség 14 873 forint. Azaz 5156 forinttal kerül többe egy heti bevásárlás, mint egy éve ilyenkor.

Úgy tűnik, hogy dokumentáció szempontjából mégiscsak hasznos, hogy rengeteg youtuber gyárt feldolgozhatatlan mennyiségű tartalmat.

