Olyan hírt kapott, hogy karrierjét is felfüggesztette

Befejeződik a Panic! at the Disco, az énekes-dalszerző Brendon Urie szólóprojektje. Közel húsz év elteltével gyermekének közelgő születésére hivatkozva Urie úgy döntött, véget vet zenekarának.

19 év után lezárult egy történet, feloszlik a Panic! at the Disco. A pop-rock zenekar, mely a kései emokorszak utolsó csapásvonalaiból táplálkozva tudott a rockzenei körökben egy új, kísérleti irányzatot megformálni, kalandozásait eleinte mint egy teljes zenekar kezdte meg, mely – már mint Brendon Urie-szólóprojekt – véget ért.

Az énekes egy Instagram-posztban tudatta a hírt rajongóival, indoklásul pedig gyermekének közelgő születéséről mesélt.

Nos, ez egy brutális utazás volt... Vegasban felnőve nem hittem volna, hogy az életem ilyen fordulatot vesz majd. A világ számtalan helyén rengeteg barátságot kötöttünk az utunk során. De néha egy kaland véget kell érjen ahhoz, hogy egy másik elkezdődhessen. Szerettük volna titokban tartani, de sokan bizonyára már tudjátok... Sarah és én gyermeket várunk a közeli jövőben. Az, hogy apa leszek, és hogy láthatom a feleségem anyává válni, egyszerre ébreszt bennem alázatot és izgalmat. Alig várom ezt az új kalandot. Ahogy mondtam, életem ezen fejezetének végéhez értem, összes figyelmemet és energiámat a családomnak szeretném szentelni, így a Panic! at the Disco nincs többé. Köszönöm mindnyájatoknak az elképesztő támogatást az évek során. Itt ülök, és próbálom kitalálni a megfelelő módot, mégsem tudom igazán szavakba önteni, mennyit is jelentett ez nekünk. Függetlenül attól, hogy a kezdetek óta velünk vagytok, vagy az út során találtatok ránk, hatalmas élmény volt egy színpadon osztozni megannyi tehetséges emberrel, valamint együtt eltölteni ezt az időt veletek. Alig várom, hogy még egyszer találkozhassak mindenkivel Európában és az Egyesült Királyságban. Szeretlek titeket. Nagyra becsüllek benneteket. Köszönöm, hogy léteztek. Brendon

Bár a rajongók elfogadják Urie döntését, a kommentszekció erősen megosztó. Egyrészt sokan nem értik, hogy miért is kéne feloszlatni egy szólóprojektet, másfelől jó páran a konstans többes számok használatát sem tudják mire vélni – szintén a szólóprojekt témájával kapcsolatban. Természetesen Urie rajongói azonnal az énekes védelmére keltek a kéretlen kommentek kapcsán.

A poszt alatt felszólalt rengeteg olyan zenész is, aki korábban együtt játszott Brendon Urie-val, vagy része volt valamilyen formában a Panic! at the Discónak. Sajnálatukat és örömüket kifejezve köszönték meg Urie-nak a közös élményeket.

A három szóló- és négy zenekari albumot megérő Panic! at the Disco 19 évet futott,

ezalatt több top egyes albumot sikerült kiadniuk mind az amerikai, mind a brit zenei listákon. Urie mint szólóelőadó is jelentős sikereket ért el, duettezett Taylor Swifttel, és két number one albumot is sikerült összehoznia. Legutolsó lemeze, a Viva Las Vengeance nosztalgikus gondolata stílszerű lezárása egy közel húszéves zenei pályának.

