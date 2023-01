Meghalt az ismert amerikai tévéfilmsorozat főszereplője

75 éves korában elhunyt Cindy Williams, akit leginkább az 1970-es évek népszerű, Laverne & Shirley című sitcomjából ismerhet a nagyközönség. Halálhíréről családja számolt be.

Cindy Williams hosszú színésznői karriert futott be, szerepelt többek között George Lucas 1973-as Amerikai graffiti (American Graffiti) című filmjében, illetve Francis Ford Coppola Magánbeszélgetésében (The Conversation) is. Williams a kaliforniai Los Angeles Van Nuys kerületében született 1947. augusztus 22-én – írja a BBC.

A gyermekei által kiadott közlemény szerint a múlt héten, nyugodt körülmények között hunyt el betegség következtében.

A Laverne & Shirley-ben Williams Penny Marshall-lal – aki Laverne DeFaziót alakította – két egyedülálló dolgozó nő bőrébe bújtak, akik a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban éltek az 1950-es években. A sitcom 1976-tól 1983-ig futott az ABC csatornán.

A sorozat akkoriban az egyik legnépszerűbb tévéműsor volt. A vidám Shirley Feeney megformálásáért Williams Golden Globe-jelölést kapott. A Laverne & Shirley harmadik évada a legnézettebb amerikai televíziós műsor volt abban az időben.

(Borítókép: Cindy Williams 1985. április 24-én. Fotó: Bob Riha Jr. / Getty Images)