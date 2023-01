Készül Michael Jackson életrajzi filmje, kiderült, ki alakítja a pop királyát

Michael Jacksont a néhai énekes 26 éves unokaöccse, Jaafar Jackson fogja alakítani a Lionsgate Antoine Fuqua rendezésében készülő életrajzi filmjében. Fuqua most az Instagramon erősítette meg a hírt. A férfi Michael Jackson testvérének és a The Jackson Five tagjának, Jermaine Jacksonnak a fia. Jaafar Jackson 12 éves kora óta énekel és táncol.