Megvan, mikor indul a SkyShowtime, ahol újra látható lesz A besúgó

A SkyShowtime nemrég jelentette be, hogy folytatja terjeszkedését Európában is. A soron következő piaci bevezetések a szolgáltatás eddigi legnagyobb bővülését fogják jelenteni, nyolc új országra kiterjedve Közép- és Kelet-Európában.

Február 14-én a SkyShowtime bevezeti prémiumkínálatát Albánia, Csehország, Észak-Macedónia, Magyarország, Koszovó, Lengyelország, Románia és Szlovákia területén – ezzel a több piacra kiterjedő bevezetéssel a streamingszolgáltatás már összesen 20 országban lesz elérhető.

Az előfizetők hozzáférhetnek

a Universal Pictures és

a Paramount Pictures legújabb mozifilmjeinek exkluzív televíziós premierjeihez, valamint a

Nickelodeon,

a DreamWorks Animation,

a Paramount+,

a Showtime,

a Sky Studios és

a Peacock új és exkluzív sorozataihoz, gyermek- és családi tartalmaihoz, illetve ikonikus film-, sorozat- és franchise-katalógusának választékához.

A SkyShowtime helyi saját gyártású műsorokat, dokumentumfilmeket és önálló, egyedi adásokat is kínál majd. A vállalat nemrégiben jelentette be, hogy 21 saját gyártású sorozatot vásárolt meg az HBO Maxtól Európában, beleértve olyan vadonatúj sorozatokat is, amelyek 2023-ban debütálnak SkyShowtime Originals néven, illetve

a 2022-es év egyik legnagyobb durranását, A besúgó című sorozatot,

amely még úgy is az egyik legnézettebb magyar produkció lett tavaly, hogy a Warner Bros. Discovery spórolási stratégiája miatt két és fél hónap után eltávolították a sorozatot az HBO Max felületéről.

Ennek hála pedig a sorozat folytatásában is reménykedhetünk, amiről A besúgó író-rendezője, Szentgyörgyi Bálint, illetve két színésze, Borbély Richárd és Hermányi Mariann nemrég podcastban is mesélt nekünk.

A SkyShowtime felületén már az indulástól kezdve az alábbi filmeket érhetik el a nézők: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman and Top Gun: Maverick.

Sorozatok közül pedig a következő alkotásokkal indul útjára itthon a SkyShowtime: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy és Yellowstone.

A következő hónapok premierjeiből a szolgáltató a következő címeket jelentette be eddig: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phones The Great Game.

