Énekelve gyalázzuk az exünket, de miért?

Miley Cyrus legújabb dala, a Flowers erőteljes hasonlóságokat mutat Bruno Mars When I Way Your Man című gigaslágerével. Ennek jártunk utána, illetve annak, hogy mi az oka az ex-gyalázós szakítós dalok népszerűségének, mit gondolnak a kutatók a témáról. Előkerül Shakira is.

Az emberek többségének életében általában bekövetkezik néhány kicsit, vagy épp nagyon csúnya szakítás. Mindenki másképp reagál az ilyen esetekre. A zenészeknél klasszikus szituáció, hogy előbb-utóbb dal születik belőle, annak tartalmát meg általában a zenész művészi megfogalmazása, illetve a szakítás súlyossága határozza meg. Vannak, akik csak az érzelmekről írnak, mivel a magánélet más aspektusai túl intimek számukra ahhoz, hogy a nyilvánosság elé tárják, de akadnak, akik az utolsó kosárnyi szennyesig mindent kiborogatnak, és ha kell, a földbe is gyalázzák ex-partnerüket.

A Flowers válasz egy gigaslágerre

Hatalmas izgalommal töltötte el a popzene rajongóit Miley Cyrus új dala, a Flowers. A nóta hihetetlenül rövid idő alatt ért el orbitális eredményeket, központi témája a szakítás, és feltehetően Cyrus exe, Liam Hemsworth. A dal attól lett különösen izgalmas, hogy egy az egyben válasz Bruno Mars top slágerére, a When I Was Your Manre, vagyis inkább annak ellenpontozása.



A dalban egyrészt felfedezhető egy erőteljes tartalmi, másrészt pedig egy fontos zenei analógia is. Tartalmi oldalon azok a sorok kiemelendők, amikor Cyrus azt énekli, hogy:

I can buy myself flowers... Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing, yeah I can hold my own hand...

Ez magyarul durván annyit tesz, hogy „tudok magamnak virágokat venni... beszélni magamhoz órákon át, elmondani azt, amit úgysem értenél, el tudok menni magam is táncolni, igen, foghatom a saját kezem”. Bár furcsának hatnak a sorok, ezek abszolút válaszok a Bruno Mars-dalra, ahol az énekes úgy fogalmaz:

I should have bought you flowers And held your hand Should have gave you all my hours When I had the chance Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance...

Ennek a jelentése nagyjából annyi, hogy „vennem kellett volna neked virágokat és fogni a kezed, neked kellett volna adnom minden órám, mikor megtehettem, elvinni téged minden buliba, hisz minden, amit szerettél volna, az a tánc”.

A szöveg egyértelmű hasonlóságain kívül dallamvezetési kapcsolódások is vannak. Persze nem teljes másolat, Cyrus annyira azért figyelt, hogy egyértelmű legyen az üzenet, de mégse plágium. A refrének dallamvezetéseiben van a kulcs, hogy pontosan miért is elválaszthatatlan a Flowers című dal a When I Was Your Mantől.

Az utóbbi nóta, amely feltehetően közös dala volt Miley Cyrusnak és Liam Hemsworthnek, megfelelő alapként szolgált Miley ellen-dalához. Bár nem fogalmaz nagyon durván az exéről a nótában az énekesnő, azok a szakítós dalok, amelyek a volt partner leszólását helyezik célkeresztbe, külön műfajt jelentenek a szerelmes számok végtelen tengerében. Ennek talán legnagyobb királynője maga Taylor Swift, akiről egy időben még a „megswiftelés” kifejezés is elhíresült, amikor egy exét dalában hordta el a világ legnagyobb tuskójának.

A közelmúltban több hasonló eset is volt , az egyik kiemelkedő a lendületes és fékezhetetlen Shakira, aki már-már szégyent nem ismerve „pusztította el” exét, a híres futballistát, Gerard Piquét. Dalában nemcsak a sportolóba, hanem annak újdonsült – jóval fiatalabb – barátnőjébe is belerúg párat.

Bár a cél főként a focista megszégyenítése volt, az ostor jórészt az új barátnőn csattant. Clara Chía Martí, Piqué jelenlegi párja akkora médianyomás áldozata lett – ami nem is csoda, hiszen 24 óra alatt 63 millióan hallgatták meg a dalt csupán a YouTube-on –, hogy pánikrohamot kapott, és kórházba kellett szállítani, amit mi is megírtunk korábban.

Swift, Cyrus és a valóságérzékelés

Hogy az emberek miért szeretik azt, ha egy szakítós dal a volt kedves földbe döngölésének az eszköze, annak több oka is van. A Psychology Today egyik írásában Berit Brogaard, a Miami Egyetem professzora arra kereste a választ: szakítás után miért van az, hogy az exünket hibáztatjuk mindenért, a szép emlékek eltűnnek, és az válik a leginkább nemkívánatos személlyé, akivel korábban a jövőnket képzeltük el.

Ő a kezdeti rózsaszín köddel és a szerelem által felszabadított dopaminnal hozza összefüggésbe a kérdést.

Ennek a hormonnak köszönhető, hogy eleinte elnézzük a partnerünk kisebb-nagyobb hibáit, mivel ezt a pozitív tulajdonságai ellensúlyozzák bennünk, és a hormonháztartásunk pozitív érzésekkel kapcsolja össze az illetőt. Ennek ellenpólusa a szakítás, ahol haragot, féltékenységet és megbántást érzünk – ilyenkor teljesen megváltozik a dopamin szerepe és szintje a testben.

Ahogy korábban hatással volt a pozitív tulajdonságokra, úgy később, a professzor szerint, hatással lehet arra is, hogy a negatív dolgokat jobban észrevegyük, olyan összefüggéseket fedezzünk fel, amik talán soha nem is voltak, illetve kevéssé vegyük észre a saját hibáinkat és a saját részünket egy-egy szakításban.

Hogy ez Miley Cyrusra mennyire volt jellemző, azt mindenkinek a megítélésére bízzuk, Taylor esetében viszont, akinek állítólag pszichés gondjai vannak a valóságérzékeléssel – erről új albumán is énekel –, talán egy másik szintről beszélhetünk. Hogy az emberek miért szeretnek azonosulni a szakítás témájával, arról egy másik cikkben úgy fogalmaz Paul Thaggard észleléskutató, hogy

a szakítós dalok képesek egyfajta fordított empátiát biztosítani, hogy úgy érezd, másvalaki is keresztülment azon, amin te. Ez segíthet az embernek felismerni a saját érzéseit, és elvonni a figyelmét arról a kellemetlen helyzetről, amiben van.

Bár a Flowers rengeteg azonosulási pontot kínál a hallgatók számára, több fórumon felvetődött a kérdés, hogy az egykor jónak tűnő kapcsolat részleteit negatívumként visszaidézni mennyiben tisztességes az ex-partnerrel szemben. Azt persze nem tudhatjuk pontosan, hogy mi ment végbe Liam Hemsworth és Miley Cyrus között a vörösszőnyeges sztorijaikon kívül, mennyiben érdemelte ki a laza bosszút a színész, de azon elgondolkodhatunk, hogy bennünk milyen érzéseket kelt a Flowers című dal.

(Borítókép: Miley Cyrus 2022. december 12-én. Fotó: Vijat Mohindra/NBC via Getty Images)