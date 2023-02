Helena Bonham Carter A koronáról: A hercegnő egész életében démonokkal küzdött

Az ismert színésznő, a Sweeney Todd és a Harcosok klubja sztárja, Helena Bonham Carter egy friss interjúban mesélt A korona című Netflix-sorozattal kapcsolatos élményeiről, most érkező, háromrészes drámájáról, a Nollyról, Woody Allennel közös emlékeiről, a kiöregedésről és a színészek önsanyargatásáról.

Az 56 éves Helena Bonham Carter mostanában főként a sorozatok világában barangolt, rengeteg izgalmas karaktert formált és formál meg jelenleg is. A The Guardian újságírója legújabb szerepeiről, most induló sorozatáról, az öregedéssel való küzdelemről kérdezte a színésznőt.

Új, háromrészes drámasorozatában, amely a Nolly címet viseli, Noele Gordont alakítja, a brit szappanopera-kultúra nagyasszonyát, aki 17 évig volt vezető szerepben a Crossroads című szériában, mielőtt kirúgták. Bonham Catert nem Noele Gordon személye vonzotta be az új sorozatba, saját bevallása szerint két évvel korábban semmit sem tudott a Crossroadsról. Amikor felkérték, és a kezébe vette a forgatókönyvet, azonnal tudta, hogy el akarja játszani a szerepet.

Amint elolvastam az első oldalt, máris megvolt a kapcsolat. Tudom, milyen a jó írás. Azonnal bekattant nálam. Russel Davis mesterien ír, az első jelenet pedig fergeteges.

Karaktere, Noele Gordon már a sorozat kezdetén kiosztja a stábot, irányítása alá vonja az egész csapatot, és még a rendezőnek is megmondja, mit csináljon. Russel T. Davis arra kérte Helena Bonham Cartert, hogy formáljon meg egy igazi, gátlástalan szörnyeteget, de a színésznő kicsit árnyaltabban látja karakterét. Szerinte Gordon, bár erőteljes messiás komplexusban szenved, és nem szerepel a szótárában a kétely vagy a bocsánat kifejezés, egyben lenyűgöző is, függetlenül attól, hogy kezdettől tévúton jár.

De miért is kérne bocsánatot? Közel húsz évig csinálta ezt a munkát, és pontosan tudta, hogy mit akar kezdeni ezzel a műsorral. Technikailag ő hozta létre az egészet

– meséli a színésznő.

Woody Allen sem vette félvállról

A kemény főnökök apropóján szóba került, hogy őt magát szerencsére sosem rúgták ki, de számtalan példát tud mondani arra, miként rúgtak ki másokat a szeme láttára.

Dolgoztam Woody Allennel. Jó pár embert kirúgott, ez idő tájt... Híres volt arról, hogy igazán jó színészeket is könnyedén elbocsájt. Emlékeznek a Szeptember című filmre? Az egész filmet újracsinálta, és a teljes stábot lecserélte.

Egyedül Mia Farrow és Dianne Wiest jelent meg mindkét változatban. Arról is beszélt a színésznő, hogy Allen ritkán bocsájtott el embereket saját maga, gyakorta bízta ezt a castingfelelősre. Volt, hogy egy szerepben rövid időn belül már a harmadik színész tűnt fel, de ezzel sokszor a stáb többi tagja csak a forgatáson szembesült.

Arról is mesélt Bonham Carter, hogy mostanában egyre gyakoribb, hogy előadókat a koruk miatt menesztenek egy szerepből. Régen a színészek a munkából haltak ki, de manapság a kor meghatározóbb, mint valaha, ami a nőknél extra nehézség. Nekik el kell fogadtatni, hogy már nem néznek ki úgy, mint fiatalkorukban, de mégis értékes színészek, míg a férfiak automatikusan egy másik zsánerbe öregednek.

Emellett a színészek belül is folyamatosan vívódnak, hogy vajon értékesnek számítanak-e még a szakmában.

Anthony Hopkins egyik nap azt mondta nekem: »Meglepődtem, hogy valaki még szeretne engem alkalmazni«, erre én: »még te is? Hülye vagy?« Mindnyájan ostoba mód sebezhetők vagyunk, zéró ráhatásunk van a saját karrierünkre, egész addig, amíg nem válunk producerré, és leszünk érzékenyek a dolgokra, vagy nem vagyunk szimplán briliánsan elmések. A többségnek egyik sem adatik meg.

A kérdésre, hogy írással, vagy produceri munkával foglalkozna-e szívesen, a színésznő csupán annyit felelt: „Meg tudok írni egy képeslapot, de sosem bírnék megírni egy forgatókönyvet. A fókusz hiánya pedig producerként aláásná minden törekvésem, így minden projekt hét évig tartana.”

Színészek és démonok

A Netflix sikersorozata, A korona is szóba került, ahol a harmadik és negyedik évadban a királyi család tagjaként Margit hercegnőt alakítja a színésznő. Bár óvatosan fogalmaz, úgy véli, az lenne a helyes lépés, ha nem készülne folytatás a szériához. Eredetileg történelmi drámát készítettek, de az események fonala most becsatlakozna a jelenbe, innentől pedig a dolgok igazán bonyolulttá válnak.

Margit hercegnő Carter elmondása szerint azért is izgalmas karakter, mert egész életében sokak számára jelentéktelennek tűnő démonokkal küzdött, de ez hatalmas részét tette ki a mindennapjainak. 150 centiméteres magassága miatt magasítókat kellett használnia a kocsiban, figyelnie kellett, hová helyezkedik, hogy minden centimétert a lehető legjobban kihasználjon.

Helena Bonham Carter a saját démonairól is mesélt:

Rengeteg problémám van, de ahogy öregszik az ember, úgy van vele, hogy már mindegy. A fiatalság átka, hogy túl komolyan vesszük a komplexusainkat. Vagy épp a saját magunkról kialakított véleményünket vesszük túl komolyan. Ahogy egy kicsit megöregszel, azt mondod a démonaidnak, hogy fogják be, mert már unalmassá váltak... Kétségtelen, hogy sokkal boldogabb vagyok az 56 évnyi fejlődésemmel, mint korábban bármikor.

Helena Bonham Carter, aki két gyermekével és férjével jelenleg Londonban él, 2023. február 2-tól az ITVX streaming csatorna új műsorában, a Nollyban látható majd.

(Borítókép: Helena Bonham Carter az 55 lépés című film bemutatóján a 2017-es Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: Jemal Countess / Getty Images)