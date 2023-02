Új kiadót indít a Móra

A Móra Könyvkiadó 70 éves múltjával a magyar irodalmi élet elengedhetetlen része. A kiadó, mely eddig a gyerekkönyvekre fókuszált, 2023-ban új mérföldkőhöz érkezett, imprintet indított Trend Kiadó néven. A Trend főszerkesztője az elismert francia műfordító, író, a kortárs regények gondozásával foglalkozó szerkesztő, Pacskovszky Zsolt.

Az ötlet már egy jó ideje felvetődött, mely mostanra ért be. A Móra eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az értékeket képviselő klasszikus szerzők teljes életművét gondozásába vehesse. Az életművekben a gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek mellett számos esetben találhatók felnőtteknek szóló írások is, így kézenfekvő gondolatnak tűnt, hogy ne a Móra valamely külön sorozatában jelenjenek meg ezek a művek, hanem egy új, kimondottan felnőtt olvasóknak szóló kiadó gondozza őket.

A Trend Kiadó a Móra Kiadóhoz hasonlóan az értékteremtő, időtálló klasszikusok mellett nagy hangsúlyt fektet majd a minőségi kortárs kötetek megjelentetésére is. Már publikáló, ismert és a pályán most induló szerzők kéziratait egyaránt várják.

Sokszínűségre szeretnénk törekedni, amit a műfajokra és kiadványtípusokra is értek. A kortárs és a korszerű külsővel, esetenként új fordításban megjelenő klasszikus szépirodalmi alkotások mellett fontos szerep jut majd a kínálatban a tényirodalomnak is, mert azt érzékeljük, hogy sokan próbálnak konkrét kapaszkodókat találni abban a nehezen átlátható világban, amiben élünk, és bár ritka az igazán új, eredeti gondolat, szerencsére ma is születnek olyan könyvek, amelyek támpontokat vagy akár jól irányzott, a szemet felnyitó kis pofonokat tudnak adni az embernek. Könyveinkben olyan jelentős ügyeknek és személyeknek is szeretnénk hangot adni, amelyek és akik nem feltétlenül kapnak megérdemelt figyelmet. A Trend Kiadó elindításával reményeim szerint nemcsak a Móra palettája színesedik, hanem a hazai könyvpiac kínálatát is színesíteni tudjuk, nem egyszerűen követve, hanem alakítva is a trendet, a trendeket

– fogalmazott Pacskovszky Zsolt, a Trend Kiadó főszerkesztője az Indexnek eljuttatott közleményben.

A Trend Kiadó több kiadványa is elérhető már a könyvesboltokban, mint például Janikovszky Éva felnőtteknek írt, válogatott publicisztikái Van egy jó hírem! címmel, Fekete István Kittenberger Kálmán élete című életrajzi műve, illetve a vadásztörténeteket tartalmazó elbeszéléskötete, a Szarvasbőgésen. Szintén a Trend gondozásában jelent meg 2022-ben, új, modern külsővel Lázár Ervin egyetlen felnőtteknek szóló regénye, A fehér tigris.

Az új kiadó a tervek szerint idén több különleges kötettel is jelentkezik.

Elsőként Erich Kästner Fabian, egy moralista regénye című, a weimari köztársaság végnapjait szatirikusan-fájdalmasan ábrázoló művének cenzúrázatlan, rekonstruált ősváltozatát jelentetik meg a könyvhétre Ebek harmincadja címmel, Győri László fordításában.