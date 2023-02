Feloszlik a Russkaja zenekar

Az orosz–ukrán háború miatt 18 év után megszűnik az osztrák ska-punk Russkaja zenekar – közölték a tagok pénteken a Facebookon.

Mint írták, az Ukrajnában zajló háború lehetetlenné teszi számukra, hogy folytassák a zenélést, ugyanis dalaikban gyakran megjelennek szovjet szimbólumok, valamint az orosz nyelv is. Georgij Makazaria, a zenekar frontembere Oroszországban született, és több mint 30 éve költözött Ausztriába.

A dalaink egykor szórakoztatóak voltak, ma viszont már csak keserűség, és a zenekar tagjai már nem tudnak úgy színpadra lépni, hogy ne érezzék ezt a keserűséget minden egyes megszólaló hangban és minden egyes elénekelt szóban. Az összes megírt dalszövegnek most már teljesen más jelentése van, és ezt a zenekar egyik tagja sem akarja képviselni, hiszen ezekben az időkben csak a háborúval, a halállal, a bűnnel és a kiontott vérrel társul

– áll a posztban.

Korábban az Index is készített interjút a zenekar frontemberével, aki elmondta, hogy elítéli a háborút, és szégyelli, hogy szülőhazája ilyet tesz. Ezt az álláspontot képviselte az egész zenekar. A mostani bejegyzésben azonban kitértek arra, hogy rájöttek: ez a háború nem fog egyhamar véget érni, és még ha véget is érne, a szovjet imázs és stílus most már örökre sérült. Közölték, célponttá váltak a világhálón, és az emberek orosz terroristának, valamint oroszbarátnak nevezik őket.

Hozzátették: mindannyian nagyon szomorúak, hiszen ez a zenekar volt az életük. Búcsúajándékként bemutatták új, és egyben utolsó albumukat, a Turbo Polka Partyt.