Magyarországon is hemzsegnek a nepo babyk

Hollywood hírességeinek szintén ismert gyermekei nemrég eléggé kiakadtak, hogy a nepo baby kifejezést pejoratív jelzőként aggatták rájuk. Bella Hadid egyből csináltatott is egy nepo baby feliratú pólót, hogy elvegye a kifejezés negatív élét. Ám nem csupán a tengerentúlon élnek nepo babyk, itthon is sokan vannak.

A nepo baby vagy nepotism baby kifejezés már évek óta ismert az angolszász országokban, viszont a nagyvilágban csak most kapták fel a fogalmat. A közösségimédia-oldalakon egyre többször futunk bele ebbe a kifejezésbe, ám sokan nem tudják, hogy

mit jelent pontosan, ha valaki nepo baby.

Nepo babynek hívjuk azokat a hírességeket, akiknek egy vagy mindkét szülője, esetleg nagyszülője is ismert, legtöbbször a szórakoztatóiparban. A nepo baby kifejezés nemcsak azokra vonatkozik, akik valóban a szülők hírneve miatt lettek híresek, hanem azokra is, akik attól függetlenül. Sőt vannak olyan nepo babyk, akik ismertebbek lettek, mint felmenőik. Ettől függetlenül a kifejezést gyakran használják negatív értelemben.

A legismertebb nepo babyk például Kate Hudson (Goldie Hawn lánya), Drew Barrymore (többgenerációs színészcsalád), Jamie Lee Curtis (Tony Curtis és Janet Leigh színészek lánya), az ifjonc Maya Hawk (Uma Thurman és Ethan Hawk lánya) és még fél Hollywood. Miley Cyrus (Billie Ray Cyrus countryénekes lánya) színészként és énekesként is sokat köszönhet édesapjának. Az egész Kardashian–Jenner család is a nepo baby kategóriába sorolható. Legutóbb Hailey Bieber (Baldwin színészcsalád) és Bella Hadid (Gigi Hadid húga, modellcsalád) szólalt fel a nepo baby kifejezés negatív megítélése miatt.

Magyar nepo babykről még nem igazán beszéltünk, pedig itthon is sokan vannak. Ezért most összegyűjtöttünk egy – nem teljes – listát azokról a hazai hírességekről, akik ismert művészek, üzletemberek, médiaszemélyiségek gyerekei, és megnéztük azt is, hogy mit csinálnak.

Miller Dávid

A fiatal színész, énekes és tévés személyiség többszörösen is nepo baby. Miller Dávid az X-Faktor és az RTL Klub Reggeli című műsorának műsorvezetője. Több magyar filmben és sorozatban szerepelt, és a legmenőbb fiatal producerekkel készít zenét. Miller Dávid soha nem tagadta le, hogy ismert művészek fia, sőt kifejezetten büszke rá. Édesanyja Ullmann Mónika színésznő, aki maga is művészcsaládból származik. Édesapja Miller Zoltán színész, nagyapja Miller Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas operaénekes. Miller Dávid, bár eleinte úgy tűnt, hogy nepo babyként lesz ismert, mára felépítette saját karrierjét, és egyre nagyobb sikereket ér el.

Nyáry Luca

Nyáry Krisztián irodalomtörténész és író lánya, Nyáry Luca először a slam poetry világában ért el sikereket, akkoriban még a családi kapcsolat ténye nem volt annyira egyértelmű. Ám ahogy ezen a szubkultúrán kívül is elkezdett érvényesülni, úgy egyre több embernek esett le, hogy „tudod, hát a Nyáry Krisztián lánya”. Luca is írással foglalkozik, igaz, egészen már területeket fed le, mint édesapja. Gyerekkönyveket ír, fordít, újságíróként publikál. Írt egy könyvet a depresszióról Vigyázat, törékeny! címmel, de szerzett dalszöveget is. Ezeken kívül műsorvezetőként is helytállt, a Spektrumon például pont édesapjával közösen mutatták be Erdélyt saját szűrőjükön keresztül. Luca még modellkedik is, illetve közösségimédia-felületein is rengetegen követik markáns véleménye és különleges stílusa miatt.

Tarján Zsófi

A Honeybeast énekesnője igazi zenei tehetség. Zenekarával folyamatosan járja a fesztiválokat, legismertebb daluk, A legnagyobb hős instant sláger lett a 2014-es A Dal című műsor után. Tarján Zsófinak volt honnan örökölnie tehetségét, hiszen édesapja Tarján Pál operaénekes, édesanyja pedig Hernádi Judit Jászai Mari-díjas színésznő.

Stohl Luca

Stohl Luca neve mellett a Wikipédián a következő olvasható: magyar táncművész, műsorvezető, Stohl András lánya. Ebből is látszik, hogy a nepo babyk meghatározásában ez mindig szempont lesz. Luca a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett 2013-ban, és bár szakmájában is kitűnt, főleg azóta került a köztudatba, hogy elkezdett kacsingatni a műsorvezetés felé.

Schobert Lara és ifj. Schobert Norbert

Két celeb fitneszedző – Schobert Norbert és Rubint Réka – gyerekeként Schobert Lara és ifj. Schobert Norbert is fiatalon megmutatta magát a médiában. Lara a Musical.ly közösségimédia-oldalon lett ismert, az influenszertalálkozókon fiatal lányok tömegei rohamozták meg. Azóta több tévés műsorban is szerepelt, köztük a Sztárban sztár leszekben és az Álarcos énekesben. Ifj. Schobert Norbert a 2022-es Farm VIP című műsorban mutatkozott be, amit egyből meg is nyert. Mindketten többször nyilatkoztak arról, hogy rengeteget köszönhetnek annak, hogy ismert emberek gyerekei, de sokszor ütköznek negatív előítéletekbe és kommentekbe a szülői háttér miatt.

Gáspár Kata

Gáspár Sándor és Bánsági Ildikó lánya, Gáspár Kata 2003-ban robbant be a köztudatba, amikor megjelent a főszereplésével az Apám beájulna című film. A Színművészeti Egyetemre nem vették fel, a Nemzeti Színház stúdiójában tanult, első színházi szerepét 2007-ben kapta az Alföldi Róbert rendezte Tartuffe-előadásban. Azóta már rengeteg színházi és filmes szerep van a háta mögött, a kritikusok és a nézők is kedvelik. Végül a Színműre is felvették drámainstruktor szakra, így, mondhatni, helyreállt a világ rendje. 2018-ban a 200 első randi főszereplője lett, játékával pedig új színt hozott a napi sorozatok világába.

Gáspár Virág és Gáspár Evelin

Ők nem Gáspár Sándor lányai, bár ezt Magyarországon valószínűleg egy húsz lélekszámú zsákfalu lakói is tudják. Virág és Evelin, Gáspár Győző és Gáspár Bea gyermekei amúgy is ismertek lettek volna, de a Győzike Show miatt az ország tévénéző lakossága végig is asszisztálhatta egész gyermekkorukat.

Evelin Osváth Zsoltinak mesélt arról, hogy szerinte a hírnév miatt remek lehetőségeket kapnak testvérével, viszont azt is bevallotta, hogy hiába ment egyetemre, és diplomázott le, múltja miatt nem vették komolyan a szakmájában. Ebből a beszélgetésből kitűnik a nepo baby és az ismertség Stockholm-szindróma-szerű viszonya is. Testvérével a Győzike Show után sem tudtak elszakadni a tévézés világától, tavaly is több műsorban szerepeltek; Gáspár Virág például a Troll a konyhában című műsorban, Evelin pedig a Párharc című műsorban fordult meg.

Fásy Zsüli

Fásy Ádám lánya kiskorától szerepelt az üzletember zenei műsorában, a Zenexpresszben. Fásy Zsüli többször elmondta, hogy fiatalon sokan csak érdekből barátkoztak vele. A fiatal lányt rengeteg támadás érte testalkata és édesapja miatt. Zsüli ma már nem nagyon lép színpadra, inkább a háttérmunkában vesz részt.

Zámbó Krisztián

Az RTL Klub A király című sorozata után az egész Zámbó család újra bekerült a médiába. Zámbó Krisztián viszont már korábban megmutatta magát, 2012-ben az X-Faktorban szerepelt, ahol próbára tette édesapjától, Zámbó Jimmytől örökölt énekhangját. Krisztiánt gyakran támadják azzal, hogy semmit nem tett le az asztalra, és csak az apja nevéből él. Legutóbb a lassan mindenkit kiosztó Szabyest szállt bele az énekesbe. A Zámbó családból amúgy Krisztián fogadta legjobban az RTL Klub produkcióját, pedig őt sem a legfényesebben mutatta be a sorozat.

Kárpáti Rebeka

R. Kárpáti Péter lánya a Vörösmarty Mihály Gimnázium dráma tagozatára járt, ami akkoriban (2010 környéke) az egyik legközelebbi lépcsőfok volt a Színművészetire. Rebeka végül más irányba indult, 2013-ban elnyerte a Miss Universe Hungary címet, így kijutott a Miss Universe világversenyre Moszkvába. Modellként dolgozott, majd visszakanyarodott a lelkében megbújó dráma szakos lányhoz, és a Jóban Rosszban című sorozatban kezdett játszani. YouTube-csatornát indított, amivel a nagykönyvben megírt influenszerré nőtte ki magát, ezenkívül még műsorvezetőként dolgozik, és tévéműsorok rendszeres szereplője, 2020-ban pedig ruhamárkát is alapított.

(Borítókép: Stohl Luca 2022. december 16-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)