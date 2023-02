Meghalt a Berlini Állami Operaház volt igazgatója

Jürgen Flimm halálhíréről a Berlini Állami Operaház számolt be, tájékoztatásuk szerint korábbi igazgatójuk szombaton távozott el az élők sorából.

Jürgen Flimm 1941. július 17-én született a németországi Giessenben. Kölnben töltötte gyermekkorát, ahol színház- és irodalomtudományi, valamint szociológiai tanulmányokat is végzett. Pályáját a Müncheni Kammerspielénél kezdte rendezőasszisztensként, majd több német nagyvárosban is rendezett nagy hatású előadásokat – írja a Fidelio.

Első operáját 1978-ban rendezte, Luigi Nono egyik művét mutatta be Frankfurtban. Karrierje alatt prózai színházi alkotóként is tevékenykedett, a legnagyobb sikereit azonban az opera műfajában érte el, hamar világhírű rendezővé vált.

Jürgen Flimm dolgozott a Zürichi Operában, a New York-i Metropolitan Operában, a londoni Királyi Operaházban, a milánói Scalában és a Bécsi Állami Operában is.

Színházigazgatóként Kölnben debütált 1979-ben, majd 1985 és 2000 között a Hamburgi Thalia Színházat vezette. 2006-tól négy éven át a Salzburgi Ünnepi Játékok művészeti igazgatója volt, majd 2010 és 2018 között a Berlini Állami Operaház élén állt.

Alkotói és rendezői munkássága mellett Jürgen Flimm tanárként is nagy tiszteletnek örvendett, volt a Hamburgi Egyetem professzora is, valamint a Harvardon és a New York-i Egyetemen is oktatott, számos értékes szakkönyv szerzője volt. Flimm 1999 és 2003 között a Német Színházi Szövetség elnöki posztját töltötte be. 2018-ban vonult nyugdíjba, majd szabadúszóként dolgozott.

(Borítókép: Jürgen Flimm 2016. július 4-én. Fotó: Maurizio Gambarini/picture alliance via Getty Images)