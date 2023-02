Meghalt Charlie Thomas, a Rock & Roll Hírességek Csarnokának tagja

Charlie Thomas, aki a The Drifters tagjaként olyan slágereket tartott életben az új generációk számára, mint a There Goes My Baby és az Under the Boardwalk, január 31-én halt meg otthonában, Bowie-ban, Md-ben. Életének 85. évében.

Barátja, az énekes Peter Lemongello jr. szerint a halál oka májrák volt.

Thomas több mint 60 éven át volt a Drifter tagja, turnézott is az együttessel egészen a koronavírus-járvány kitöréséig. Thomas tenorista volt, és szerves része volt az együttesnek, amely többek között olyan slágereket adott elő, mint a There Goes My Baby, az Under The Boardwalk, az Up on the Roof és a Saturday Night at the Movies.

A Save The Last Dance For Me a Billboard listájának első helyére került, ez volt az együttes egyetlen listavezető dala.

Mint a korszak legtöbb együttesénél, itt is változtak a személyek, és a szétváló csoportok azt állították, hogy ők a törvényes örökösök. Thomas a Charlie Thomas's Drifters frontembereként fejezte be karrierjét – írta meg a Deadline.

Thomas feleségét, Rita Thomast, lányait, Crystal Thomas Wilsont és Victoria Greent, fiait, Charlie Juniort, Michael Sidburyt és Brian Godfreyt, valamint számos unokát és dédunokát hagyott hátra.