Elindult A Dal 2023, megvannak az első versenyzők

Pál Dénes, Torres Dani, Ganxsta Zolee. Idén érdekes mezőny kezd kibontakozni A Dal palettáján. Bár nem a rádiók mostanság legfelkapottabb előadói szerepelnek a listában, a verseny első körös kiválasztottai nem szűkölködnek sem ismert, sem feltörekvő nevekben. A MédiaKlikk is nyilvánosságra hozta az első listát, amit az öt éve zsűriként közreműködő Mező Misi a Petőfi rádióban a következőképp kommentált:

A Dal óriási lehetőség, remény és löket. Az egyetlen olyan hazai műsor, ahol főműsoridőben, élőben, az egész ország előtt mutathatják be a dalukat az előadók, akár olyanok is, akik korábban még sosem álltak színpadon. Idén is több olyan fiatal tehetség jelentkezett, akikről korábban nem is hallottam. Ez nem jelent semmiféle hátrányt, hiszen ez egy dalválasztó, ahol a dalokat méretjük meg egymással

Arról is beszélt, hogy A Dal az évek során több különféle stílust is fókuszba helyezett már, az idei műsor eddigi kiemeltjei pedig főként a blues és a rock világában barangolnak. A héten érkezik a mezőny többi képviselője is, amíg össze nem áll a teljes, 40 fős versenynévsor.

Kamarás Ivántól Ganxsta Zoleeig

Az adás az évek során változó megítélésű volt. Míg sokáig az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatójaként kapott kiemelt szerepet, mióta nem kvalifikálják a győztes produkciót a nemzetközi megmérettetésre, megváltozott a közönség véleménye a műsorról – hol pozitív, hol negatív oldalon. Jelen pillanatban a verseny legfőbb célja megtalálni az év magyar dalát, melynek olyan feltételei vannak, hogy:

a nevezett produkciónak rendelkeznie kell hivatalos magyarországi menedzserrel és/vagy kiadóval,

a dal hossza nem haladhatja meg a három percet,

a dal előadói magyar állampolgárok, vagy magyar anyanyelvűek kell legyenek,

2022. augusztus 20. előtt nem jelenhetett meg a nevezett dal semmilyen felületen,

politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, szeméremsértő dalszöveg, gesztus, látványelem, beszéd, káromkodás a színpadi produkcióban nem engedélyezett,

valamint a színpadi produkció minden tagja be kell, hogy töltse a 16. életévét.

Az idei versenyen – a teljesség igénye nélkül – olyan nevek vesznek részt, mint Pál Dénes, a The Voice első évadának nyertese, aki 1AM-mel és Nagy Bogival hoz közös dalt, Ganxsta Zolee, aki a Dos Diavolos formáció tagjaként száll versenybe, de szólóban megméretteti magát Kocsis Tibor, Kamarás Iván és Kovács Áron is.

Ami ezzel szemben érdekes, hogy az eddig bejelentett nevek többsége vagy szubzsánereket képvisel, amiket kisebb mértékben preferálnak a mainstream rádiók, vagy olyan feltörekvő előadók, akik eddig korlátozottan kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Amennyiben a maradék 20 név is ebben az arányban kerül felosztásra, akkor fajsúlyosan reprezentatívabb lesz a mezőny a magyar zenei életben, mint azt a legtöbb zenei versenyen az elmúlt években megszokhattuk.