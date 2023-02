Csuja Imre: Az eutanáziával kapcsolatban nincs jó megoldás

Csuja Imre az interjúban elmesélte, hogy a felesége korábban többször elkísérte őt a bértárgyalásokra. „Mint ahogy a katonafeleségek mentek lakásügyben tárgyalni a parancsnokhoz – fogalmazott. – Amikor az Arany János Színházba mentem tárgyalni Menczer Jánossal, a feleségem velem jött. János kedvesen és szeretettel fogadta őt is. Majd amikor arra került a sor, hogy tizennégyezer forint lesz a fizetésem, akkor Zsuzsi azt mondta:

Igazgató úr, mit szólna 14 500 forinthoz?

Az alku bejött, derült ki a folytatásból. Csuja hozzátette, ma már bátrabban tárgyal: megmondja, mit szeretne, ami általában bejön, mert tudja, hol a határ, meddig lehet elmenni.



Arról, hogy az unokáinak legszívesebben melyik szinkronszerepét mutatná meg, mások mellett Andy Garciát és Wesley Snipest emelte ki. De úgy véli, hogy a magyar sztárok szakmailag semmivel sem kevesebbek, csak a fizetésük alacsonyabb. Darvas Ivánt, Latinovits Zoltánt, Páger Antalt és Sinkovits Imrét hozta fel példának, majd a kortársak közül – a teljesség igénye nélkül – Gálfi Lászlót és Mucsi Zoltánt. „De lehetne még sorolni” – jegyezte meg.

Nem akart emléktáblát kitenni a mellére

Csuja Imre jelenleg Ferdinand von Schirach Isten című előadását próbálja az Örkényben. A darab az eutanázia kérdésével foglalkozik. Az, hogy van-e joga az embernek beavatkozni saját halálának folyamatába, ma is sok helyen heves vitákat vált ki. Csuja egy vallási szakértőt alakít az előadásban, aki erőteljesen ágál, hogy ennek van-e létjogosultsága.

A színművésszel kapcsolatban lehet tudni, hogy mindkét fia öngyilkos lett, ezért a rendező, Mácsai Pál (az Örkény István Színház igazgatója – a szerk.) a szereposztás előtt felhívta őt, hogy el akarja-e játszani ezt a szerepet.

A színész szerencsés abban, hogy az örömét és a bánatát is kijátszhatja a színpadon. A darab kapcsán viszont nem akartam emléktáblát kitenni a mellemre, hogy milyen klassz csávó vagyok, miközben tudják, mi történt velem

– jelezte a Jászai Mari-díjas színművész, de hangsúlyozta, hogy az eutanáziáról és az öngyilkosságról mint jelenségről beszélni kell.

Nem lehet nem elvállalni egy szerepet, mert van egy sorsom. Sokféle öngyilkosság van, amely legtöbbször pszichés zavarok következménye. Azért borzalmas betegség ez, mert van olyan fázisa, amikor egy szuicid hajlamú fiatal gyerek egy reggel olyan boldogságot mutat, amellyel az egész környezetét megtéveszti, a szüleit is. És mindezt tudatosan teszi, mert felismeri, mit kell csinálnia, hogy ne éljen tovább. Ez a betegség velejárója, ami borzalmas.

Csuja Imre az eutanáziával kapcsolatban elmondta, hogy tavaly az édesapja és az apósa haláltusáját is „végignézte”.

Ha nem írjuk alá, hogy a gyomorszondát beültessék, akkor gyilkosok vagyunk, mi, a család. Ha viszont aláírjuk és beteszik, akkor meghosszabbítjuk a szenvedését. Szóval nincs jó megoldás, ezen nem lehet zöld ágra vergődni

– fogalmazott az Örkény István Színház művésze.

Ez is az életem része

Imi, ne csináld! címmel jelent meg interjúkötet Csuja Imre életéről, ahol hosszan és őszintén mesél a pályája kezdetéről, a sikereiről, a pályatársakról, a szüleiről, a gyerekkoráról, és a családját ért tragédiákról is – derül ki az Index korábbi interjújából. A könyvben beszél azokról a dolgokról is, amelyek a családjukban történtek, és ez részben érinti a darab témáját is.

A könyvben muszáj volt erről is beszélni, mert ez is az életem része. Ha az olvasók elolvassák, biztos fognak belőle érezni valamit velem kapcsolatban

– fogalmazott Csuja Imre. Hozzátette, a könyv által sok mindent ki tudott beszélni magából. Olyan volt, mint egy terápia.





Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: Csuja Imre 2022. december 10-én. Fotó: Németh Kata / Index)