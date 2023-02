Nem a semmiért adják a Nobel-díjat

Lantai Tamás, a Mex Rádió vezetője február 13-án, a rádiózás világnapjára egész napos, rendhagyó adást szervez. A Nobel-díjat érdemlő találmány, melyet Nikola Teslának köszönhetünk, alapjaiban határozta meg a huszadik századot, de mára erőteljesen megváltozott a szerepe. Lantai arra keresi a választ a különleges nap alkalmából, hogy mit jelent a rádiózás nekünk, hallgatóknak, mi motiválja a legismertebb műsorvezetőket.

Bár ma már szinte senki nem vesz rádiókészüléket, annyit változott a technológia, a rádiózás mégsem veszett ki a modern életből, sőt a Covid-időszak mintha újra előtérbe hozta volna erre az igényt. Segítségével kapcsolódhatunk egymáshoz, bárhol is vagyunk épp a világban

– írja Lantai Tamás a hozzánk eljuttatott közleményükben.

Míg kezdetben a rádió köré gyűltek az emberek szilveszteri kabarét, élő közvetítést, vízállásjelentést és híreket hallgatni, mára a reggeli és esti műsorok viszik a pálmát, napközben pedig főként munkahelyek háttéreffektusa vagy autórádiók utazási aláfestéseként funkcionál. Egyre népszerűbbek a rádióhallgatáshoz az applikációk, dalokat is sokszor ezeken keresztül kérnek az emberek.

A különleges nap alkalmából a Mex Rádión megszólaló műsorvezető saját élményeiket, rádiós múltjuk fénypontjait fogják megosztani a közönséggel. A szervezőket az érdekli, mit jelent számukra a rádiózás, mit ad nekik ez a munka, és milyen értéket adnak ők a hallgatóknak. A résztvevők között olyan jól ismert hangok szerepelnek majd, mint Vágó Piros, Garami Gábor, Rákóczi Ferenc, Boros Lajos és Jáksó László.

Maksa Zoltán és Ihos József képviseli az idősebb generációt a rádiózás világnapján, a tőlük megszokott módon vidám történetekkel látják el a hallgatókat most is. A meghívottakat az alapján választottam ki, ami a Mex Rádióban nálunk is a legfontosabb: azok szerepelnek, akik az érzelmekkel dolgoznak, akik lelket és értéket visznek a műsoraikba