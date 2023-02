Drámai fordulat áll elő a francia bestsellerszerző pornófilmbotrányában

Michel Houellebecq francia író állítólag szerepet vállalt egy pornófilmben, amelynek márciusban lesz a bemutatója. De a szerző meggondolta magát: a filmet és az előzetest is be akarja tiltani.

Az állítólag pornográf jeleneteket tartalmazó film, amelyben a francia Michel Houellebecq is szerepelni fog, a magát művészeti csoportosulásként meghatározó holland KIRAC nevéhez fűződik – írja a Könyvesblog. A napokban meg is jelent az előzetese, amelyben felbukkan a Szerotonin és a Behódolás szerzője is.

Ezzel eddig nem volna semmi probléma, de most jön a fordulat, a bestsellerszerző és felesége ugyanis polgári és büntetőjogi jogi eljárást indított, hogy a Kirac 27 című filmet tiltsák be, és az előzetesét is vegyék le az internetről – olvasható a France24.com oldalán.

Houellebecq és felesége, Lysis döbbenten és undorral fedezte fel, hogy az előzetesben súlyos és hamis kijelentések szerepelnek, amelyek súlyosan sértették a méltóságukat

– nyilatkozták Houellebecq ügyvédei, Angelique Beres és Maia Kantor. Hozzátették, az ügy támadás Houellebecq becsülete, magánélete, valamint a felesége ellen, akit az előzetesben látottak és hallottak rendkívül megviseltek.



Mindenféle pozícióban csinálták

Ruitenbeek rendező viszont a Vice híroldalnak azt mondta, hogy a film forgatásának ötlete Houellebecqtől és feleségétől származik, miután megnézték a Honeypot című filmet. Az első jelenetben Houellebecq egy Jini van Rooijen nevű fiatal nővel szerepel, aki – a rendező szerint – „imádja Houellebecqet”.

Hihetetlen volt, mindenféle pozíciót csináltak. Nagyon jó az ágyban

– fogalmazott Ruitenbeek.

A januárban megjelent előzetesben a félmeztelen Houellebecq egy fiatal nővel csókolózik az ágyban. Eközben Stefan Ruitenbeek rendező azt mondja, hogy Houellebecq Marokkóba tervezett nászútja kútba esett, mivel attól féltették, hogy muszlim szélsőségesek elrabolnák az ott-tartózkodása alatt. A felesége viszont több hónapig szervezte a prostituáltakat, most az egész szervezés ment a lecsóba.



A rendező ezt nem akarta annyiban hagyni, ezért felajánlotta Houellebecqnek, hogy menjen Amszterdamba, ő ugyanis „nagyon sok lányt” ismer ott, akik kíváncsiságból szívesen ágyba bújnának a híres szerzővel. Még szállodai szobát is ajánlott, csak az volt a feltétele, hogy mindent lefilmezhessen.

Saját magát alakította

Arról egyelőre nincs hír, hogy a szóban forgó film esetében dokumentarista vagy inkább fikciós alkotásról van-e szó. Bár a rendező a pornófilm címkét visszautasította, helyette erotikus filmként emlegette az alkotást.

Az író nem először szerepel filmben, annak idején a Michel Houellebecq elrablásában például saját magát alakította.

A francia szerzőtől egyébként nem áll távol a botrányokozás. Néhány hete például azzal kavart vihart, hogy egy interjúban úgy beszélt a muszlimokról, mint akik veszélyt jelentenek a nem muszlim franciák biztonságára. A Francia Mecsetek Uniója (UMF) nevű szervezet ezek után feljelentést tett az író ellen „diszkrimináció, gyűlöletkeltés és erőszak” miatt.

(Borítókép: Michel Houellebecq 2019. szeptember 25-én. Fotó: Carlos Alvarez / Getty Images)