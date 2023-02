Vidnyánszky Attilának nem lehet vetélytársa a Nemzeti Színház élén

Vidnyánszky Attila megbízatása a Nemzeti Színház élén 2023 júliusában lejár, ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly december 19-én kiírta a pályázatot a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjára. A pályázati felhívás szerint a színház célja

az országos és nemzetközi színházművészet egészét és annak minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatása, az ország művészeti értékeinek kezdeményező képviselete, propagálása és menedzselése bel- és külföldön egyaránt.

A vezérigazgatói megbízatás öt évre szól, 2023. július 1-jétől 2028. június 30-ig tart. A pályázatokat a kiírástól számított 30 napon belül kellett benyújtani, ez a határidő lejárt.

Vidnyánszky külső-belső nyomásra pályázott

Információink szerint a posztra Vidnyánszky Attila pályázott. Korábban ugyanis voltak olyan hírek, hogy a 2023. április 1. és július 1. között 35 ország részvételével megrendezett 10. Nemzetközi Színházi Olimpia lenne vezérigazgatói tevékenységének megkoronázása, és ezzel le is köszönne. Ebben a esetben információnk szerint Rátóti Zoltánnak, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatójának adta volna át a vezérigazgatói széket. Rátóti egyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) rektora, ahol Vidnyánszky az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

Vidnyánszky végül külső-belső nyomásra mégis beadta a pályázatát. Tavaly a Belvárosi Polgári Szalon vendégeként is megerősítette, hogy korábbi szándékaival ellentétben mégis indul a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáért. Munkatársai is kérték, hogy maradjon, és a jelenlegi krízisidőszakban nem teheti meg, hogy távozik.

Harcos világban élünk, én pedig nagyon a frontvonalban vagyok. Nehéz innen kilépni

– mondta. Hozzátette: egy-két évig meg kell tartania a mostani pozícióit, mert mindegyik összefügg egymással. „Nem feltétlenül jó hatások érik a magyar kultúrát, de helyt kell állni, vigyázni kell, hogy ne daráljanak be, és a lényegünket nem érintő eszmék eluralkodjanak. Ez háborús helyzet, és jóval előbb elkezdődött, mint az orosz–ukrán háború” – fogalmazott az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom estjén.

Vidnyánszkyt 2012. december 17-én nevezték ki először a Nemzeti Színház élére – 2013. július 1-jei hatállyal 2018. június 30-ig –, majd 2018-ban újabb ötéves, 2023-ig tartó megbízatást kapott a teátrum élén. Most kezdi majd a harmadik ciklusát, nincs veszélyben a kinevezése.

Lesz-e vetélytársa Ókovács Szilveszternek?

Mivel a Magyar Állami Operaház főigazgatói munkakörének betöltésére 2022 augusztusában kiírt pályázatot a KIM 2022. december elsején eredménytelennek nyilvánította, így ott is új pályázat kiírására volt és van szükség. A vonatkozó jogszabálynak megfelelően az új pályázatot az eredménytelenné nyilvánítástól számított 60 napon belül kell kiírni, ez a határidő szintén lejárt, ezért találgatások indultak arról, hogy ennek mi lehet az oka.

Az egyik az lehet, hogy a minisztérium vezetése nemzetközi pályázatban gondolkodik. Ezt alátámaszthatja Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter egyik korábbi kijelenése, amely szerint angolul is megjelentetik a pályázatot. A Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára kiírt pályázatot azért nyilvánították eredménytelenné, mondta, mert a két pályázót kevésnek találta. „Az Opera szimbolikus intézmény. Emiatt a minisztérium – pusztán technikai lebonyolítás helyett – az új kiírásban megfogalmaz egy jövőképet is. Ezt a kiírást angolul is megjelentetjük majd” – fogalmazott.

Hogy így lesz-e, az hamarosan kiderül, információink szerint ugyanis a jövő héten írják ki a pályázatot.

Ókovács Szilveszter főigazgatói megbízatása 2023. február 14-én jár le, mandátumát mb. főigazgatóként július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig hosszabbította meg Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az indoklás szerint az új pályázat szempontjait meghatározza a jövőbe történő befektetés szemlélete, a jövőképek versenye annak érdekében, hogy hírnevét tovább növelve a Magyar Állami Operaház még inkább meghatározó szerepet játsszon a magyar kulturális életben és a világ művészetében. További kiemelt szempont, hogy augusztus óta jelentősen módosultak a kulturális területen is az energetikai és finanszírozási feltételek, amelyek innovatív megoldásokat igényelnek.

Az eredménytelen pályázat

Ahogy korábban megírtuk, a Magyar Állami Operaház élére ketten pályáztak: a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter mellett Győriványi Ráth György karmester, aki korábban rövidebb ideig háromszor is betöltötte a fő-zeneigazgatói pozíciót. Zoboki Gábor operarajongó építész – nevéhez fűződik az Operaház nagyszabású felújítása – a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel végül nem adta be a pályázatát.

A pályázatok elbírálására létrehozott bizottság Ókovács kinevezését támogatta, de csak rövidebb, kétéves ciklusra, vagyis nem kapott volna újabb öt évet. Amikor ennek elvi lehetőségéről kérdeztük a Sunday Brunch adásában, a jelenlegi főigazgató egyértelművé tette, hogy két évre nem vállalná a megbízást. Ezek után nyilvánították eredménytelennek a pályázatot.

Ókovács egyértelművé tette, hogy újra pályázik, Zoboki pedig az Indexnek adott interjúban kijelentette, hogy nem indul a posztért. Az biztos, hogy Ókovács politikai támogatottsága nagy, de hogy a vele számos okból elégedetlen művészek indítanak-e jelöltet, az a pályázat lezárultával derül ki. Számos művész, köztük jelentős életművet maga mögött tudó operaénekesnő neve kering, akik egy menedzsmenttel megerősítve pályáznának, de az is szóba került, hogy egy átmeneti vezetés venné át a jelenleg erősen megcsappant anyagi erőforrásokkal működő intézmény vezetését.

(Borítókép: Vidnyánszky Attila 2019-ben. Fotó: Soós Lajos / MTI)